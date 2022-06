Perú vs Australia: conoce las figuras de los ‘Socceroos’ previo al repechaje para el Mundial de Qatar 2022

La selección de Australia es el rival de Perú en el repechaje para Qatar 2022. | Foto: Socceroos

La selección peruana se viene preparando en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat en Barcelona con miras al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, ya conoce a su rival, el cual se trata del combinado de Australia, que venció a Emiratos Árabes Unidos en el Play-Off asiático y jugará con la ‘bicolor’. Por ello, en el presente artículo te daremos a conocer los jugadores más destacados de los ‘Socceroos’.

Antes que todo, es importante mencionar que los dirigidos por Graham Arnold no llegarán a este duelo en suelo qatarí con todos sus elementos. De hecho, de los convocados, el defensa Traint Sainsbury, el delantero Adam Taggart y el volante Tom Rogic no formarían ante el elenco nacional. Los dos primeros por lesión y el tercero por problemas personales.

De esta forma, te mostraremos los jugadores que sí estarían y deberían ser tomados muy en cuenta:

MATHEW RYAN

El arquero se desempeña en la Real Sociedad de LaLiga española. Es uno de los que mejor cartel tiene en el fútbol europeo, ya que también ha pasado por clubes de renombre como el Valencia, Brighton, Arsenal, entre otros.

En la temporada que acaba de culminar, ha jugado 9 encuentros, en los que recibió 14 goles y pudo dejar su arco en cero en 3 ocasiones entre liga, Copa del Rey y Europa League. Mientras que en su selección es el capitán y ha disputado 73 encuentros, con 69 goles en contra y 27 veces su valla invicta.

Ya conoce lo que es enfrentar a Perú, debido a que estuvo en la derrota por 2-0 de su país en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Mathew Ryan, arquero y capitán de la selección de Australia. | Foto: Facebook Mathew Ryan

JAMIE MACLAREN

El delantero australiano, también de nacionalidad escocesa, ha tenido recorrido por su país (Perth Glory y Brisbane Roar), por el Reino Unido (Hibernian FC) y Alemania (Darmsdadt 98). Sin embargo, a sus 28 años milita en el Melbourne City de la A-League australiana.

De hecho, en la última campaña fue uno de los goleadores del certamen con 16 anotaciones, aunque no les sirvieron para ayudar a su escuadra que cayó en la final ante el Western United por 2-0.

Ahora, con los ‘Socceroos’, la situación es distinta, ya que en los 5 cotejos que ha disputado en las Eliminatorias para Qatar 2022, ha podido convertir 7 dianas, con lo cual se le puede catalogar como un auténtico ‘cazador’ del gol.

A diferencia de Ryan, el artillero no jugó ante el combinado peruano en la anterior cita mundialista, aunque sí estuvo en el banco de suplentes.

Jamie Maclaren tras anotar un gol con la selección de Australia. | Foto: AAP Image

AJDIN HRUSTIC

El volante de 25 años, de ascendencia rumana y bosnia, es uno de los mejores jugadores del cuadro de Oceanía. No por algo milita en el Eintracht de Frankfurt, que recientemente se proclamó campeón de la Europa League tras vencer al Rangers en la final. En aquella oportunidad no fue titular, pero alcanzó a jugar unos minutos en la etapa complementaria.

En total, con el conjunto de ‘Las Águilas’ se desenvolvió en 30 partidos entre Bundesliga, amistosos y la competición de clubes, en los que pudo anotar 4 goles. Por su parte, con el elenco australiano ha disputado los 10 compromisos del actual proceso clasificatorio, convirtiendo en 3 oportunidades.

Hay que resaltar, que el fuerte del ‘10′ de Australia no son los goles, sino más bien su buen posicionamiento en el campo de juego y gran disparo de media distancia con su pierna izquierda. Tal y como se vio en el duelo ante Emiratos Árabes Unidos, donde convirtió un golazo. En este caso, si tiene tiempo y espacio, no dudará en sacar un potente remate, lo cual la ‘blanquirroja’ deberá prever para no verse sorprendida.

Ajdin Hrustic en el '10' de la selección de Australia. | Foto: Socceroos

