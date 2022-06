Perú en el repechaje: turbantes rojiblancos son la nueva sensación entre los hinchas de fútbol

Los hinchas están comprando turbantes con los colores de Perú, en Gamarra. | Foto: ANDINA/Renato Pajuelo

A una semana del partido de repechaje que podría llevar al Perú al mundial de Qatar 2022, el espíritu del mundial está inundando las calles del Emporio Gamarra, el emporio textil más grande de América, y se ha detectado una nueva tendencia para los hinchas. Los turbantes rojiblancos y los polos de la selección peruana de fútbol están siendo vendidos en mayor cantidad entre las galerías.

Los turbantes con los colores de la bandera peruana son la nueva novedad de la actual campaña comercial y reflejan no solo el ingenio de los confeccionistas peruano, sino también la aspiración del hincha peruano por llegar al mundial, que ahora tendrá sede en el país árabe de Qatar. Así, vestir este turbante refleja la confianza que sienten los peruanos para tener un resultado positivo en este próximo partido del próximo lunes 13 de junio, ya sea con Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Este turbante bicolor está repitiendo el fenómeno vivido en noviembre de 2017, cuando Perú clasificó a Rusia 2018, tras un partido con Nueva Zelanda y gracias a los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos en el Estadio Nacional. En ese entonces, se puso de moda la ushanka, el clásico sombrero ruso con orejeras para protegerse del frío, otra vez con los colores de la nación.

Pero no solo los turbantes están siendo solicitados por los hinchas, las camisetas de la selección con el número 9 en la espalda, de Gianluca Lapadula, son uno de los elementos más vendidos.

Los comerciantes de Gamarra aplicaron toda su creatividad e ingenio para satisfacer los ánimos de los hinchas peruanos. | Foto: ANDINA

Además, en el jirón Humboldt de La Victoria, conocido por sus galerías llenas de comercios dedicados a la venta de ropa deportiva, los comerciantes indicaron que sus ventas crecen conforme se acerca el partido del repechaje. Proyectan un crecimiento de hasta el 100% si Perú consigue llegar al mundial.

En las calles de todo el país, desde niños hasta los abuelitos y abuelitas, el entusiasmo por el repechaje se contagia mientras todos lucen los colores del Perú en sus salidas cotidianas. Sin duda, el lunes 13 de junio, todas las calles se pintarán de rojo y blanco.

RECUERDA CÓMO EL PERÚ RECIBIÓ LA NOTICIA DEL REPECHAJE

El pasado 30 de mayo, Perú venció 2-0 a Paraguay y ganó su derecho a jugar en junio ante una selección asiática el repechaje al Mundial de Qatar-2022, en el último partido del clasificatorio sudamericano. La bicolor necesitaba solo un triunfo y lo consiguió ante más de 40 mil personas.

Los goles del triunfo fueron anotados por Gianluca Lapadula, a los 5 minutos, y Yoshimar Yotún, a los 42, quienes confirmaron que Perú está más fuerte y es un gran candidato para llegar a un mundial por segunda edición consecutiva.

Cada gol fue gritado por más de 30 millones de peruanos, quienes tras el pitazo final no dudaron en estallar de algarabía y salir a las calles para celebrar. En el estadio, los hinchas entonaron como nunca las letras de esta maravillosa canción: “Te daré la vida y cuando yo muera / Me uniré en la tierra / Contigo Perú / Te daré la vida y cuando yo muera / Me uniré en la tierra / Contigo Perú!”

“La clave más que nada es el repunte que tuvimos durante la eliminatoria, ya casi en la mitad de la eliminatoria hacia adelante. No arrancamos bien pero el repunte que tuvimos fue importante”, dijo tras el partido el técnico más respetado en el Perú, el argentino Ricardo Gareca, quien ostenta más del 90% de aprobación de su gestión al frente de la selección peruana.

Hinchas se emocionaron hasta las lágrimas.

