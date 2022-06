Magaly Medina agradece el cariño de sus fans en el show de Karol G: “Sentí que yo iba a dar el concierto”

Magaly Medina se emocionó por el cariño que recibió del público en el concierto de Karol G. (Foto: Captura TV)

Magaly Medina asistió al primer concierto de Karol G el último sábado 04 de junio y no esperó que varios de los asistentes la recibieran con un eufórico cariño gritando su nombre, llamándola y pidiéndole fotos mientras entraba al show.

La conductora de espectáculos llegó al Arena 1 de la Costa Verde en compañía de su esposo, Alfredo Zambrano, y varias amistades con las que compartió la zona vip del evento. Varios videos se volvieron viral, pues sus seguidores no dudaron en grabarla disfrutando del concierto, cantando y bailando.

Magaly Medina y su entrada en “modo bichota” en el concierto de Karol G. La conductora recibió el cariño del público.

Magaly Medina se encargó de compartir este emocionante momento en las historias de su cuenta de Instagram y en la edición de este lunes 06 de junio de Magaly TV La Firme, se tomó unos minutos para agradecer las muestras de afecto que recibió por parte de sus fans.

“Yo le agradezco a toda la gente joven (...) a toda esa generación le agradezco el cariño inmenso e increíble que me demostraron en el concierto”, comenzó diciendo en los primeros minutos de su programa.

Asimismo, confesó que ella no es de ir a lugares donde se encuentre con muchas personas, pero sus amigos la convencieron de ir a ver a Karol G y terminó sorprendida por todo el amor que le demostraron sus fanáticos.

“Yo no voy así nomás a conciertos, pero nos llamó la atención de poder ir con un grupo de amigos, que siempre me convencen de hacer cosas divertidas y entretenidas. Realmente, me ha asombrado recibir tanto cariño”, señaló.

“Sentí que la que iba a dar el concierto era yo. Realmente, muchísimas gracias y recibo ese trato con mucha humildad. Gracias por todo ese súper cariño demostrado”, agregó para luego lanzar una pequeña broma. “Karol G gracias por prestarme tu concierto. Lo disfruté y me encantó”, dijo con carcajadas.

En otro momento, indicó que no se percató de la presencia de Ethel Pozo y Brunella Horna. Recordemos que las conductoras de América Hoy también estuvieron en el concierto y se comenzó a especular que las tres se habrían visto.

Magaly Medina agradece el cariño de sus fans en el concierto de Karol G. (VIDEO: ATV)

