Fanáticos de Karol G se las ingeniaron para ver su show sin pagar un sol

Decenas de fanáticos de Karol G que no pudieron entrar al show de la colombiana encontraron la manera de ganarse con alguito.

El reggaetón es el ritmo que desde hace unos años se ha impuesto en buena parte del mundo y el Perú no es ajeno a esta fiebre de artistas latinos que se dedican a este pegajoso ritmo musical. Muchos hacen casi todo por ver a sus artistas favoritos. Y eso es exactamente lo que ocurrió el último fin de semana cuando la colombiana Karol G se presentó en Lima.

La expectativa por ver a la reggatonera por primera vez en el Perú era grande, por lo que cuando las entradas salieron a la venta, volaron en cuestión de horas dejando a otros miles sin la posibilidad de ver a ‘La Bichota’.

Pero si hay algo que caracteriza a los peruanos en todo el mundo es la capacidad de darle solución a casi cualquier problema o inconveniente. Casi siempre lo hace de manera ingeniosa y esta vez no fue la excepción.

Tal como se puede en el video publicado en la plataforma de Tik Tok, decenas de jovencitos amantes de la música de Karol G descubrieron la manera de gozar del show. ¿Cómo lo hicieron? Pues llegaron a un punto estratégico del distrito de San Miguel y disfrutaron del “Bichota Tour Reloaded” de manera privilegiada.

El clip muestra a los fanáticos cómodamente ubicados en el malecón de la avenida Costanera que, para su suerte, da justamente al escenario del Arena 1 de la Costa Verde, donde se desarrolló el esperado espectáculo de Karol G.

Como era de esperarse, el vídeo se ha vuelto viral en todas las redes sociales y ha dado más de una idea a fanáticos de otros artistas y géneros que, cuando no tengan o no les alcance para ver un show, pues ir a este malecón.

Cabe resaltar que hasta el momento, las imágenes han sido reproducidas más de dos millones y medio de veces. Por si fuera poco, también ha conseguido casi 128 mil ‘me gusta’ y más de 2,200 comentarios.

“Los peruanos somos lo máximo, no conquistamos el mundo porque en fin”, “Ja, ja, ja, no puedo con zona pobreza”, “ya me veré en la fecha de Coldplay”, “lo bueno de esa zona es que es pet friendly”, son algunos de los jocosos comentarios que se pueden leer.

La gente se las ingenió para gozar del concierto de Karol G, aunque sea de lejos.

HASTA MAGALY MEDINA GOZÓ

Al ser una artista que está de moda en esta parte del mundo, pues ni los famosos se quisieron perder el show. Es por eso que se vio a más de un personaje de la farándula peruana haciendo su cola para entrar al espectáculo y convertirse, por un par de horas al menos, en un fan más de Karol G. Una de las personalidades que más llamó la atención en el show de la colombiana fue Magaly Medina.

La periodista de espectáculos fue captada por fanáticos que no dudaron en saludarla a la distancia y mostrarle el cariño que le tienen. Además, la popular ‘Urraca’ llegó al concierto en compañía de su esposo Alfredo Zambrano y unos amigos. Todos fueron ubicados en la zona VIP.

El hecho de ser reconocida y de sentir el calor popular, hizo que Magaly Medina mostrara su agradecimiento por tanta cariño en su programa de anoche.

“Yo no voy así nomas a conciertos, pero nos llamó la atención de poder ir con un grupo de amigos, que siempre me convencen de hacer cosas divertidas y entretenidas. Realmente, me ha asombrado recibir tanto cariño”, señaló.

“Sentí que la que iba a dar el concierto era yo. Realmente, muchísimas gracias y recibo ese trato con mucha humildad. Gracias por todo ese súper cariño demostrado”, agregó para luego lanzar una pequeña broma. “Karol G gracias por prestarme tu concierto. Lo disfruté y me encantó”, dijo riendo.

