Karol G se pasea por la Huacachina y Paracas con quien sería su nuevo novio, según avance de ‘Amor y Fuego’

Karol G brindó dos conciertos en Perú. (Foto: Composición)

Karol G presentó dos conciertos en Perú el pasado 4 y 5 de junio en el Arena 1 de la Costa Verde. Después de ello, la colombiana se habría ido a disfrutar de los hermosos paisajes de Ica y Paracas, según las imágenes que difundió en sus redes sociales.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió el avance de lo que se emitirá este martes 7 de junio. El espacio muestra imágenes de una mujer encapuchada en la Huacachina, sin embargo, eso no es todo. Amor y Fuego también señaló que la cantante habría ido con quien sería su nueva pareja.

“Bichota Karol G se pasea por Pisco, Paracas y la Huacachina con quien sería su nuevo galán. ¿De quién se trata?”, se puede escuchar en el avance.

Como se recuerda, la última pareja que se le conoció a la colombiana fue Anuel AA, de quien no guarda un buen recuerdo, pues no quedaron como amigos.

Después de ello, la artista ha sido vinculada con el futbolista James Rodríguez y el cantante Feid. Sin embargo, la joven no se ha pronunciado al respecto. El programa se emitirá a través de Willax TV a partir de la 1:50 p.m.

Karol G visitó Ia Huacachina con quien sería su nuevo novio. La cantante brindó dos conciertos este 4 y 5 de junio. (Video: Willax TV)

Karol G brindó este último fin de semana dos conciertos espectaculares, donde las figuras de TV no dejaron de asistir. Entre ellos, estuvieron Ethel Pozo y Brunella Horna, quienes asistieron junto a sus parejas. Magaly Medina tampoco pudo faltar, la conductora se mostró emocionada de vivir esta experiencia.

Otros famosos de la farándula que disfrutaron del show fueron Hugo García, Alessia Rovegno, Luciana Fuster, Patricio Parodi, Shirley Arica, Katia Palma, Kate Candela, Maricarmen Marín, entre otros. Las figuras compartieron videos y fotos de lo bien que la pasaron en el show de la Bichota a través de sus redes sociales.

MAGALY MEDINA AGRADECIÓ A FANS POR RECIBIMIENTO EN CONCIERTO DE KAROL G

Magaly Medina agradeció a sus fans por el recibimiento que le dieron en el concierto de Karol G. Como se recuerda, el público que asistió al show el pasado 4 de junio, aplaudió y expresó su emoción al ver a la periodista.

“Yo le agradezco a toda la gente joven (...) a toda esa generación le agradezco el cariño inmenso e increíble que me demostraron en el concierto”, comenzó diciendo en los primeros minutos de su programa.

Asimismo, confesó que ella no es de ir a lugares donde se encuentre con muchas personas, pero sus amigos la convencieron de ir a ver a Karol G y terminó sorprendida por todo el amor que le demostraron sus fanáticos.

“Yo no voy así nomás a conciertos, pero nos llamó la atención de poder ir con un grupo de amigos, que siempre me convencen de hacer cosas divertidas y entretenidas. Realmente, me ha asombrado recibir tanto cariño”, señaló.

“Sentí que la que iba a dar el concierto era yo. Realmente, muchísimas gracias y recibo ese trato con mucha humildad. Gracias por todo ese súper cariño demostrado”, agregó para luego lanzar una pequeña broma. “Karol G gracias por prestarme tu concierto. Lo disfruté y me encantó”, dijo con carcajadas.

Magaly Medina agradece el cariño de sus fans en el concierto de Karol G. (VIDEO: ATV)

