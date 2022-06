Adolfo Aguilar reclama por matrimonio igualitario en el Perú: “Tengo menos derechos”

Adolfo Aguilar reclamó por sus derechos en una reciente entrevista. (Foto: Instagram/@adolfoaguilarv)

Adolfo Aguilar concedió una entrevista al canal de Youtube de Christopher Gianotti, en el segmento llamado “Preguntas que arden”. Luego de admitir que estuvo a punto de casarse con una mujer, el actual conductor de Yo Soy se tomó unos minutos para exigir al Estado peruano que se apruebe el matrimonio igualitario; es decir, la unión civil entre dos personas del mismo sexo.

De acuerdo con el conductor, él siente que desde que admitió su homosexualidad, en enero de este año, tiene menos derechos que las personas heterosexuales. Es por eso que no entiendo por qué debería seguir aportando impuestos, sino le permiten casarse con la persona que ama como al resto de peruanos.

“En este país no se puede casar el mismo sexo, no lo entiendo. El 15 de enero yo salí del clóset en una revista, pero antes de eso yo era hetersexual, pagaba mis impuestos. Después del 15, me convertí en un ciudadano de segunda clase. Pago lo mismo, pero tengo menos derechos”, aseveró indignado.

Tras ello, Adolfo Aguilar añadió a su comentario: “Me parece raro, deberían descontarme algo de impuestos. Tengo menos derechos, ¡qué tal raza! Pago lo mismo pero tengo menos derechos. Solo quería hacer mi descargo. No les importa”.

Posteriormente, explicó que estuvo a punto de pisar el altar con una mujer a la que amó en el pasado. Sin embargo, desistió porque estaba en el proceso de descubrir si era homosexual o bisexual. “Entendí que no iba a poder ser 100% leal porque caminas en la calle y miras. Decidimos no continuar con el matrimonio. No era justo”, dijo.

Adolfo Aguilar reclama por matrimonio igualitario en el Perú | VIDEO: Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.

LOS ROMANCES DE ADOLFO AGUILAR

En otro momento de la entrevista, Adolfo Aguilar se sinceró sobre sus pasadas relaciones amorosas. El también contó detalles de su romance con Daniel René, exintegrante de la agrupación musical Menudo. Recordemos que esto se supo luego que el conductor hiciera pública su homosexualidad.

“Sí, he estado con famosos (risas), soy de relaciones largas. Estuve con él cuatro años y pico, una relación hermosa, linda. Es un tipo maravilloso, talentosísimo. Ahora tiene un programa que se llama ‘La noche’ y es conductor de un programa muy popular de HBO, que está hecho para los Grammy”, señaló con orgullo.

Además, confesó que sigue en contacto con Daniel René, ya que no tiene la costumbre de dejar de hablarse con sus exparejas, siempre y cuando la relación haya terminado en buenos términos para ambos.

Daniel René es un cantante y conductor estadounidense, de origen hispano. Formó parte del grupo musical MDO, derivado de Menudo. (Foto: Instagram)

“Yo cuando me enfrasco en una relación creo es para siempre. Si yo termino esa relación y esa persona realmente no me ha hecho nada o no ha pasado nada grave, quisiera que esté en mi vida para siempre. Donde hubo tanto amor, ¿por qué habría que romper o separar eso?”, agregó.

Más tarde, Adolfo Aguilar admitió que su primera gran decepción amorosa ocurrió con un militar de la Marina de Guerra del Perú, de quien se enamoró “como loco”. No obstante, este terminó desapareciendo de su vida sin aviso.

“Sufría y lo buscaba. Me lo encontré años después, y le dije qué pasó. Me dijo que no podía (estar conmigo) por su carrera. ‘Me estaba enamorando y no podía’. Y lo entendí. Ahí nos revolcamos de nuevo (risas), pero lo entendí”, expresó el director de cine.

