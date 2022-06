Adolfo Aguilar recuerda su romance con Daniel René, ex Menudo: “Es un tipo maravilloso”

Adolfo Aguilar dio detalles de su pasada relación amorosa con exintegrante de Menudo. (Foto: Composición)

Hace cuatro meses, Adolfo Aguilar confesó en el programa Amor y Fuego que mantuvo una relación amorosa de cinco años con un conocido cantante. Aunque no quiso decir nombres, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron poco después la identidad de su expareja: Daniel René, exintegrante de la agrupación musical Menudo.

Mitre estaba segura de esta afirmación porque dijo que ella misma los había visto caminando juntos en Miami, en el tiempo que Aguilar se había mudado a Estados Unidos. Sin embargo, la presentadora nunca dijo nada porque, en Perú, el recordado conductor de Yo Soy no había llegado a admitir su homosexualidad.

Ahora que Adolfo Aguilar ha dicho públicamente que es gay, se sinceró sobre sus pasadas relaciones amorosas en el programa de entrevistas de Christopher Gianotti, llamado “Preguntas que arden”. Allí, el también actor contó detalles de su romance con el cantante puertorriqueño.

Daniel René es un cantante y conductor estadounidense, de origen hispano. Formó parte del grupo musical MDO, derivado de Menudo.

“Sí, he estado con famosos (risas), soy de relaciones largas. Estuve con él cuatro años y pico, una relación hermosa, linda. Es un tipo maravilloso, talentosísimo. Ahora tiene un programa que se llama ‘La noche’ y es conductor de un programa muy popular de HBO, que está hecho para los Grammy”, señaló con orgullo.

Confesó también que sigue en contacto con Daniel René, ya que no tiene la costumbre de dejar de hablarse con sus exparejas, siempre y cuando la relación haya terminado en buenos términos para ambos.

“Yo cuando me enfrasco en una relación creo es para siempre. Si yo termino esa relación y esa persona realmente no me ha hecho nada o no ha pasado nada grave, quisiera que esté en mi vida para siempre. Donde hubo tanto amor, ¿por qué habría que romper o separar eso?”, agregó.

SE ENAMORÓ DE UN MILITAR

En otro momento de la entrevista, Adolfo Aguilar admitió que su primera gran decepción amorosa ocurrió con un militar de la Marina de Guerra del Perú, de quien se enamoró “como loco”. No obstante, este terminó desapareciendo de su vida sin aviso.

“Sufría y lo buscaba. Me lo encontré años después, y le dije qué pasó. Me dijo que no podía (estar conmigo) por su carrera. ‘Me estaba enamorando y no podía’. Y lo entendí. Ahí nos revolcamos de nuevo (risas), pero lo entendí”, expresó el director de cine.

Adolfo Aguilar recuerda su romance con Daniel René, ex Menudo | VIDEO: Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.

CONFESÓ SU HOMOSEXUALIDAD

En enero de este año, Adolfo Aguilar hizo pública su orientación sexual por primera vez. El destacado presentador de televisión se declaró abiertamente homosexual y dejó en claro que, luego de 30 años de haberlo ocultado, estaba listo para mostrarse ante mundo tal y como es.

“Este año cumplo 50. Igual siempre he tenido mucho cuidado con mi vida personal. La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, dijo en entrevista a Somos.

Aunque no entró en detalles sobre su vida sentimental, el también director de cine indicó que esta ha sido “complicada” debido a la lucha interna que tuvo por varios años para aceptarse a sí mismo y al miedo al qué dirán.

“Muy complicada. Bien bonita, pero complicada porque no podía compartirla… Hoy no tengo qué compartir”, expresó Adolfo, dejando en claro que hoy en día es un hombre soltero. “Tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando porque pensaba que no las merecía por ser homosexual”.

El conductor de Yo Soy se declaró abiertamente homosexual.

