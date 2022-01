Adolfo Aguilar tras declararse homosexual: ”No lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo”

Adolfo Aguilar tuvo que llevar tratamiento psicológico para revelar su orientación sexual. (Foto: Captura TV)

Adolfo Aguilar hizo pública su orientación sexual por primera vez luego de 30 años de haberlo ocultado a través de sus redes sociales. Esta vez, se atrevió a dar mayores detalles de los momentos que tuvo que vivir para aceptar su homosexualidad en una entrevista para Crónicas de Impacto.

El programa conducido por Olenka Zimmermann y producido por Willax Televisión, presentó el pasado sábado 22 de enero una entrevista que mantuvo con el actor y productor en donde comenzó resaltando que llega a sus 50 años más que feliz.

“Voy a cumplir 50 y me siento feliz, contento y tranquilo. Realizado en la parte emocional, con una aceptación y autoestima buena”, dijo el conductor, quien también contó que durante la primera etapa de la pandemia sufrió de depresión.

“En la pandemia resulta que entré en depresión porque no me hallaba, no entendía, me sentía solo, obsoleto, desolado, que ya no me quedaba nada más y busqué ayuda. Dentro de lo que yo consideraba defectos, convertirlos en virtudes y esto es la homosexualidad”, contó.

Durante la entrevista, el director de cine resaltó que él era libre de decir que era homosexual en cualquier momento, pero que no podía porque sentía homofobia contra si mismo.

“Ya era libre de decirlo solo que yo mismo no lo aceptaba. Yo nunca lo oculté, mi tema era que tenía una homofobia contra mí mismo. No contra los homosexuales en general sino con lo mío. Yo nunca quise ser homosexual pero al final me jugaba en contra”, señaló.

Asimismo, recordó que durante su infancia no podía hablar de la homosexualidad. “Yo tuve que ocultar siempre lo que fui. No era permisible ser afeminado y si lo era, era motivo de burla”.

Finalmente, se mostró agradecido por la buena respuesta que tuvo su confesión por parte de sus fanáticos. “Yo estoy agradecido con el mundo. No conozco a nadie que me haya puesto algún pero por mi orientación sexual (...) Yo me había preparado para el “autopreparado para el odio” con la salida pública”.

Por otro lado, Adolfo Aguilar estuvo presente en el set del programa sabatino y confesó que llevó tratamiento psicológico antes de anunciar al público su orientación sexual.

“Yo me preparé con psicólogos y coaches para los odios que yo esperaba recibir en el momento de salir”, dijo y a lo que la conductora lo interrumpió para señalar que él recibió “mucho amor”. “Fue amor lo que recibiste porque la gente te quiere”.

ESTUVO A PUNTO DE CASARSE

Pocos saben que Adolfo Aguilar casi pasa a la fila de hombres casados hace varios años atrás, cuando estuvo a punto de contraer matrimonio con su enamorada de aquel entonces. Esta revelación se dio en una entrevista con el programa #Dilo.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, contó el exjurado de El Artista del Año.

¿Pero por qué nunca llegó al altar? Según contó, él mismo decidió cancelar la boda cuando se dio cuenta que la relación no tenía futuro. “Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”.

