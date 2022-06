Pareja celebra su boda bailando al son de un huaylash y se vuelven viral

La feliz pareja tuvo un inicio de fiesta de su boda realmente épico. (Captura Tik Tok: @imaginaproductora)

Cuando una persona se casa, ese suele ser el día más inolvidable de su vida. La fiesta, la atención a los invitados, el local, la música. Absolutamente todo tiene que ser perfecto. Hasta el primer baile como marido y mujer. Generalmente, los más tradicionalistas se dejan llevar por las mismas convenciones sociales que a través de los años se nos han impuesto hasta en esos días especiales.

Por ejemplo, un clásico es que esa primera canción que se baila en las fiestas tras las nupcias sea el inmortal “El Danubio azul”. Una pieza compuesta por el austriaco Johann Strauss hijo en 1866.

Pero sí la boda es casi al otro lado del mundo. Más específicamente por los Andes peruanos, pues como que no tendría mucho sentido bailar un vals que, por más bello que sea, poco o nada tiene que ver sus raíces.

Así lo entendió una pareja peruana que prefirió algo más propio y autóctono para ese momento tan especial.

Y es que la pareja en cuestión decidió romper esquemas al salir de la tradición y sorprender a sus invitados con un emotivo y, espectacular, baile con música de nuestro Perú. Y todo salió tan bien, que todos los invitados a la boda se contagiaron de inmediato de la alegría de la joven pareja y los convirtieron en virales, usando la famosa plataforma de vídeo Tik Tok.

Como se puede ver el miniclip, los recién casados demostraron sus habilidades para el baile, ante las decenas de invitados a la celebración, al ritmo del tema “Huaylash papá”.

Eso sí,demostrando que conservar el glamour durante un baile no es problema, la novia se lució en este particular duelo de baile. Y es que el largo vestido de la mujer no fue impedimento para que pueda realizar los movimientos característicos de este tipo de bailes.

Tal como se hace en los andes, de donde es originaria esta danza, la novia retó a su esposo a una especie de ‘duelo nupcial’.

Obviamente, el sujeto no podía negarse a tal invitación y lo aceptó de buena gana. Acto seguido subió al escenario zapateando con fuerza pero con mucho estilo. Lo que provocó la algarabía de los espectadores que seguían con mucha atención el desarrollo de la simpática trama.

Cuando el novio bailarín se dio cuenta que su pareja se alejaba de él, pues no se hizo mayores problemas y la cargó sobre sus hombros para que no volviera a ‘escapar’. Toda esta escena se desarrollaba mientras él seguía bailando al son de la música que no paró ni un solo instante.

Como era de esperarse, más de un usuario de Tik Tok festejaron el hecho que la pareja se haya atrevido a presenta un espectáculo de esta naturaleza no solo para demostrar el amor que se tienen entre ellos, sino también para demostrar lo que sienten por la tierra que los vio nacer y que ahora es testigo de su unión.

“¡Qué bello! Si algún día me caso, voy a tomar la idea”, “Me gustó mucho que hasta me dio ganas de casarme”, “Se me erizó la piel de la emoción”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en el post original.

Hasta el cierre de esta nota, el vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok de @imaginaproductora ya cuenta con más de dos millones de reproducciones. Además ya superó los 71 mil me gusta y alcanza los más de mil comentarios.

Definitivamente una linda muestra de amor cómplice entre la feliz pareja, los invitados y la tierra que los vio nacer, crecer y ahora los verá criar a sus futuros hijos.

