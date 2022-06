Hija le reclama a su madre por utilizar su toalla para secar a un perrito y esta le dice “envidiosa”

Video viral. (Foto: Captura TikTok)

En esta oportunidad el video viral que te mostraremos es de la plataforma de TikTok y tiene como protagonista a dos personas y sus dos mascotas.

LA MADRE QUE ADORA A SU PERRITO

El clip que ha sacado más de una sonrisa, tiene una duración de un poco más de un minuto y ya cuenta con más de 360 mil vistas y más de 4,300 comentarios. Fue la usuaria @latiaflofi quien compartió el clip, el cual inicia con una mujer sentada y sobre su regazo se encuentra un perro pequeño al que cubre con una toalla.

Sin embargo, existe un personaje que intenta robarse el show, se trata de otro perrito más que salta y salta para alcanzar el rostro del perrito cubierto. Esto genera molestia en la dueña, por lo que no duda en regañar al perrito saltarín.

“¡Te calmas y deja a tu hermano!”, dijo la mujer mientras secaba al can que estaba sobre su regazo. Inmediatamente, se escucha la voz de una persona que graba el hecho, quien le reclama a su mamá el uso de su toalla personal para limpiar al peludo.

“Mamá, esa es mi toalla”, expresó la joven, a lo que la mamá respondió algo que generó mucha gracia entre los usuarios.

“No es tu toalla, Karen. Es del bebé”, respondió la madre, mientras seguía secando a su mascota.

“¿Cuál bebé, mamá? Con eso me seco la cara”, replicó Karen, quien al parecer no estaba contenta con lo que presenciaba.

Pero una vez más, el otro perrito y hermano del can recién bañado, saltó, interrumpiendo el secado del animal. Esto no pasó desapercibido por su dueña, que además lo reprendió de una manera particular.

“Te voy a dar tu (castigo)... Ahí va la chancla voladora, ahí va la chancla voladora. Hazte a un lado o te doy un chancletazo”, manifestó la mujer y además, se sacó el zapato haciendo el ademán de cumplir con lo que había dicho. El pequeño saltarín se fue a un lado, pero apenas vio que soltó su calzado, no dudó en regresar a ver a su hermano y seguir haciendo de las suyas.

No obstante, la hija continuó con el reclamo de por qué había utilizado su toalla personal para limpiar a la mascota y la madre no dudó en afirmar que afirmaba aquello porque estaba envidiosa del animal.

“Karen no es tu toalla. Cómo me cae mal que seas envidiosa y qué si la agarré del baño [...] Fue la primera que encontré”, enunció la mamá defendiendo el uso de la toalla para secar rápidamente al can.

Finalmente, la madre aceptó utilizar la toalla personal de su hija para limpiar a su mascota y continuó secando al pequeño perrito, el cual obedecía a todas las indicaciones que la dueña le daba. Por otro lado, su compañero saltarín continuó intentando interrumpir la limpieza del animal.

