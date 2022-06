Ministro Dimitri Senmache denunció a quien se hacía pasar como su asesor

Ministro del Interior acudió hasta la comisaría de Huaycán para presentar la denuncia.

No es la primera vez que un malhechor engaña a la ciudadanía haciéndose pasar como un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, el caso más reciente ha sido denunciado por el propio ministro del Interior Dimitri Senmache. Este anunció a través de sus redes sociales que se encontraba camino a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente a fin de detener al delincuente.

Una publicación de Twitter, dio cuenta de que Senmache supo del caso una vez que el malhechor fue detenido por las autoridades. “A la opinión pública, me dirijo a la comisaría de Huaycán para denunciar a una persona que hoy (domingo 5 de junio) ha sido detenida y que se hacía pasar por asesor mío con fines nada transparentes. No permitiré que nadie utilice mi nombre para lograr negocios o favores personales”, escribió en la red social.

Se trata de un sujeto que se presentaba como el mayor PNP Flores. Al respecto, el ministro indicó que no ha autorizado a nadie a utilizar su nombre o cargo para obtener beneficios dentro de la institución policial. “Reitero que no autorizo a persona alguna (ni conocido, ni amigo, ni colaborador, ni familiar) a tomar mi nombre y el cargo que hoy ostento para fines oscuros o para concretar negocios ilícitos. Mi apellido no será manchado por la corrupción jamás”, comentó.

Ministro del Interior Dimitri Senmache participó en la conferencia de la PNP sobre últimos operativos realizados en Lima.

Senmache lamentó lo sucedido y aclaró que si alguno de sus asesores comete cualquier tipo de delito tendrá que responder a título personal. “Cada uno tiene un asesor que le compete, cada uno de mis asesores sabe bien cuáles son sus funciones y si uno de ellos comete un error o un delito, tendrá que responder de manera personal”, recalcó.

SEGURIDAD PRESIDENCIAL

El ministro del Interior denunció que el presidente de la república estaría siendo víctima de amenazas de muertes a través de las redes sociales. “Se pueden aceptar muchas críticas, puede haber posturas incluso radicalmente opuestas a la nuestra, a la del Ejecutivo. Pero lo que no se puede aceptar son las amenazas”, expresó. “El día de hoy hemos recibido por redes sociales y nos han hecho llegar a nosotros amenazas que le hacen al presidente”, agregó Senmache.

Dimitri Senmache, se reunió de emergencia con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la titular de la cartera de Energía y Minas, a raíz del conflicto en Las Bambas. Foto: Andina

De acuerdo a lo contado por el ministro, al Ejecutivo llegó un vídeo en donde aparecen 5 o 6 personas enseñando armas y expresando amenazas en contra del jefe de Estado. “Eso no se puede aceptar y menos lo que estamos viendo en este video donde muestran armas. No estamos llegando a una situación donde esto pueda ser aceptado”, subrayó.

Este material audiovisual fue derivado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional para identificar y capturar a los autores. “Esto ya ha sido pasado a las unidades especializadas, también a la Divindat para que averigüe de donde está viniendo, quienes están detrás y pronto estas personas van a ser detenidas”, sentenció.

Dimitri Nicolás Senmache Artola es el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Alfonso Chávarry, quien estaba a punto de ser censurado por el Congreso de la República por los hechos de violencia que se dieron el pasado 5 de abril y los fallecidos en las protestas en el interior del país. La ceremonia de juramentación fue en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno presidido por el mandatario Pedro Castillo.

