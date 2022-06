‘Jaimitoverso’: Actores que interpretaron a Jaimito Gonzáles de Al Fondo Hay Sitio se reencuentran

Actores que interpretaron a Jaimito se reencuentran en TikTok. (Foto: Composición)

El multiverso de Al Fondo Hay Sitio. Aarón Picasso, quien diera vida al primer Jaimito de Al Fondo Hay Sitio se reencontró con su sucesor, Andrés Mesía en un divertido video que compartieron en sus redes sociales.

En este clip, Picasso toma el papel de un conductor de taxi y su compañero es el pasajero. Incluso, él mismo tilda este video de ‘Jaimitoverso’ y no duda en bromar con su compañero al recordarle que ‘le quitó su papel’.

Este clip rápidamente generó gran cantidad de comentarios en su cuenta TikTok. Muchos de los usuarios se mostraron sorprendidos con el cambio físicos de ambos actores, quienes interpretaron a Jaimito desde que tenía 7 años.

PUEDES LEER: Al Fondo Hay Sitio: ¿Por qué Efraín Aguilar no producirá la nueva versión de la serie?

Jaimitoverso: actores que interpretaron a Jaimito se reencuentran. (Video: TikTok)

Como se recuerda, Aarón Picasso fue quien tuvo el primer papel de Jaimito en la serie. El actor estuvo interpretándolo desde el 2009 hasta el 2013, sin embargo luego fue reemplazado para sorpresa de todos los televidentes.

Fue en el 2014 que Andrés Mesía tomó el papel de Jaimito en la familia Gonzáles. En esta oportunidad, el actor solo estuvo dos años en la serie hasta que la misma había llegado a su fin en el 2016. Pese a que no aparecía tanto como los demás personajes, fue un cambio brusco del crecimiento de Jaimito.

Cabe precisar que, para el regreso de la serie en una nueva versión en este 2022, ninguno de los dos actores interpretará su anterior personaje. Un nuevo representante se convertirá en el hermano menor de los Gonzáles.

AARÓN PICASSO NO ESTARÁ EN LA NUEVA TEMPORADA

A través de su cuenta de TikTok, Aarón Picasso informó a sus seguidores que no le dieron el papel de Jaimito para el regreso de la serie este 2022. Además, señaló que pasó nuevamente por casting para retomar su papel, pero no le fue como esperaba.

“Les tengo novedades, hace unos días subí un TikTok sobre la incertidumbre que todos teníamos, que hasta yo tenía sobre si iba a pertenecer a la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio o no. La respuesta es no. No voy a pertenecer a Al Fondo Hay Sitio 2022, por lo menos es lo que sé hasta el momento.”, comentó evidentemente afectado.

Además, señaló que no sabía la razón de esta decisión, pero quería hacerla saber. “Pasé castings, sí, sin embargo no se pudo dar. La verdad que no tengo idea de los factores, no la sé” agregó.

Finalmente, comentó que le hubiera gustado volver a interpretar su personaje, pero del mismo modo pidió respeto para el nuevo actor que llegue a tomar este lugar.

“La verdad me hubiese encantado, pero las cosas pasan por algo. Quizás hoy no y mañana sí, todo puede pasar. Respetemos y valoremos el trabajo de todo actor que va estar en la nueva temporada”, sentenció.

JORGE GUERRA, EL NUEVO JAIMITO DE AFHS

En el adelanto de la serie Al Fondo Hay Sitio, se anunció a algunos de los nuevos actores que formarán parte de la temporada 2022 de la recordada serie. Esta vez nuevo integrantes serán parte de las familias GonzáleS y Maldini.

Uno de ellos es Jorge Guerra Wiese, un joven actor que interpretará a Jaimito, el hijo menor de Lucho GonzáleS y Charito Flóres. El joven es actor de teatro y ha participado en obras como ‘Vive’ y ‘La enfermedad de la juventud’. Además, ha hecho cine con la película ‘La Bronca’.

En una de las recientes imágenes que se lanzó de las grabaciones de la serie en el norte del país, se le vio compartiendo con sus colegas. En esta instantánea se ve a Jorge Guerra junto a la familia Gonzáles; Teresita (Magdyel Ugaz), Joel (Erick Elera), Don Gilberto (Gustavo Bueno) y Laslo Kovacs (Tito) y Mónica Sanchez (Charito).

Al Fondo Hay Sitio presentó a la familia Gonzáles. (Foto: América TV)

SEGUIR LEYENDO: