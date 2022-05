Al Fondo Hay Sitio: ¿Por qué Efraín Aguilar no producirá la nueva versión de la serie?

Efraín Aguilar revela que no producirá Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

Una de las series de televisión más queridas de los últimos tiempos fue Al fondo hay sitio, por eso es que su regreso a la pantalla chica ha emocionado a todos sus seguidores. Sin embargo, una pieza clave de la producción no estará presente este 2022 y se trata de Efraín Aguilar.

El recordado ‘Betito’ reveló que no será parte de estos nuevos capítulos y que estos quedan a cargo de Gigio Aranda y Estela Redhead. Todo esto se debe a que el productor tiene otros proyectos a su cargo que próximamente saldrán a luz.

LA VERSIÓN DE EFRAÍN AGUILAR

Luego de darse a conocer el retorno de Al fondo hay sitio a América Televisión, diversos medios le consultaron a Efraín Aguilar si volvería a producir la serie, pero lo negó completamente.

“Regresa Al fondo hay sitio, pero siempre de la mano de Gigio Aranda y Estela Redhead, yo no voy a estar en la producción general, porque tengo un encargo de la gerencia general que ellos han decidido que lo haga”, señaló el director de televisión, quien no dudó en enviar buenos deseos a sus excompañeros.

¿DOÑA NELLY PODRÍA VOLVER A LA SERIE?

Luego del estreno del tráiler de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, los usuarios comenzaron a especular sobre el regreso de algunos personajes, entre los que se encontrarían la recordada Doña Nelly.

En las redes sociales, muchos usuarios comentan que la historia podría repetirse. Tal como sucedió con el personaje de Lucho Gonzáles, quien revivió para regresar con su familia, años después de haber muerto.

Como se recuerda, Doña Nelly murió en uno de los últimos capítulos de la serie cuando se ganó la lotería. La matriarca de la familia Gonzáles siempre deseó ser una persona pudiente y cuando su sueño parecía convertirse en realidad, un paro cardíaco terminó con su vida en la puerta de su casa de Las Lomas.

El regreso de Lucho Gonzáles a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

AL FONDO HAY SITIO VOLVERÍA A LAS PANTALLAS EN JULIO

Aunque en un principio se voceó que la serie volvería a las pantallas en mayo de este año, el retorno se habría retrasado unos meses, según la versión de uno de los actores.

Fue el actor Gustavo Bueno quien reveló la posible fecha del estreno de la serie por la señal de América Televisión. El recordado Don Gilberto señaló que sería en julio de este año, aunque desconoce la fecha exacta.

“En julio, pero no sé en qué momento en julio, supongo que ha inicios de julio”, señaló el actor en conversación con el diario El Popular dejando en suspenso a los fánaticos.

Magdyel Ugaz también se pronunció sobre la probable fecha de estreno de la serie. La actriz que da vida a Teresita, no confirmó en que mes volverán, pero dejó claro que sería entre junio o julio creando así gran expectativa.

“Solo te digo que cada vez que hacemos las escenas no paramos de reírnos, yo siento que es con “Ju” pero no puedo decir más. Junio o Julio, no lo sé”, dijo la artista a las cámaras de En Boca de Todos en una entrevista esta última semana.

Pese a que algunos personajes no volverán al barrio de Las Lomas, existe gran expectativa por lo nuevo que traerá la serie. Es así que más de un seguidor espera el regreso de las familias González y Maldini para conocer más ocurrencias.

