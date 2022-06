Mariana Vértiz celebró el cumpleaños de su hija y asistió Ale Venturo junto a Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Por todo lo alto. Mariana Vértiz y Gino Pesaressi festejaron el cumpleaños número 8 de su hija Gia. La pareja que se separó en el 2018 ha dejado los conflictos atrás y comparten los momentos más importantes con su única hija.

A través de las redes sociales, la hermana de Natalie Vértiz mostró cada uno de los detalles de toda la celebración que incluyó desde juegos inflables hasta show de magia. Sin embargo, llamó la atención la presencia de Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

La dueña de La Nevera Fit es amiga cercana de las hermanas Vértiz y lo ha confesado en más de una oportunidad. A esta fiesta llegaron el futbolista junto a Ale y su hija, a quienes le tomaron algunas fotos en el lugar.

Cabe precisar que, Rodrigo no asistió con su hija, ya que al ser un sábado a la menor le corresponde pasar el día con su madre, Melissa Paredes . Sin embargo, el deportista decidió acompañar a su novia a esta celebración e incluso terminó el día con ella.

Por su parte, la empresaria también compartió una fotografía junto a Natalie y Mariana Vértiz a quienes llamó hermanas. De esa manera, confirmar la gran amistad que tienen fuera de cámaras y desde hace varios años atrás.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo en la fiesta de la hija de Mariana Vértiz. (Foto: Composición)

SORPRENDENTE CELEBRACIÓN

Al mismo estilo de la fiesta de la hija de Samahara Lobatón, Mariana y Gino tiraron la casa por la ventana y lo dieron todo por su pequeña. La celebración estaba decorada con la temática de la gatita Marie con tonos rosa y celeste.

Esta fiesta tuvo espacio para grandes y chicos. Desde la entrada con letras gigantes del nombre de la cumpleañera Gia, inflables para jugar, show de burbujas y de magia para los más chicos y espacios de barra de bebidas y comida para los más grandes. Además de una torta de dos pisos personalizada para la dueña de la fiesta.

La majestuosa fiesta de la hija de Mariana Vértiz y Gino Pesaressi. (Video: Instagram)

GINO Y MARIANA SE JUNTARON POR SU HIJA

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz dejaron lo problemas atrás y se lucieron junto a su primogénita. La pareja que lleva separada casi cuatro años, mostró su cordialidad y buena relación en la fiesta.

Ambos se unieron para cantar el feliz cumpleaños a Gia, incluso el conductor de En Boca de Todos cargó a su hija para que todos la vieran en familia.

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz se juntaron por su hija. (Video: Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON SU RELACIÓN?

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz tenían una de las relaciones más estables de la farándula, pese a que iniciaron cuando él era un chico reality, ambos consolidaron su romance y lograron formar una familia.

Fue en octubre del 2018 que la pareja confirmó que había decidido separarse. En aquel entonces, la influencer confirmó las razones por las que decidieron dar por finalizada su relación.

“La pregunta más solicitada de todas. (Terminamos) porque en verdad teníamos muchas diferencias en cuanto al tiempo, trabajos y cosas por el estilo”, fue lo que explicó la hermana de Natalie Vértiz, a través de las redes sociales.

En otro momento, la joven señaló que, pese a que se separó del padre de su hija, ambos han logrado tener una buena relación de amigos y destacó que el conductor es un excelente padre: “Gino siempre está presente, siempre viene a visitar a la gorda, somos dos papas que compartimos el mismo rol y en verdad no me siento sola, me siento súper apoyada”.

