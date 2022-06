Lorena Álvarez y Álvaro Sarria, la historia de amor de los nuevos esposos

Lorena Álvarez y su reciente esposo Álvaro Sarria. Foto: composición

La periodista Lorena Álvarez contrajo matrimonio con el director audiovisual Álvaro Sarria, la tarde de este sábado 4 de junio, precisamente la misma fecha de aniversario como enamorados. ¿Cómo conoció la presentadora de televisión y a su actual esposo? Aquí te lo contamos todo.

Después de haber tenido muy mala suerte en el amor con su última relación, las puertas no se cerraron para la periodista y se dio una nueva oportunidad en el amor.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lorena Álvarez contó los pormenores acerca de cómo conoció a Sarria. Esto sucedió hace muchos años cuando él enseñaba en la misma universidad donde ella estudiaba.

“Nos conocimos hace 17 años en la universidad; él era mi profesor y yo era la alumna. Bueno, terminó la universidad, cada uno siguió con su vida, y hace tres años decidimos iniciar una relación”, explicó.

Lorena y Álvaro tienen tres años juntos como pareja y un año viviendo juntos en el departamento que comparten al lado del pequeño hijo de la estrella de Latina. Ha reiterado en varias ocasiones que su ahora esposo es el amor de su vida y reúne todas la cualidades que ella buscaba en una relación.

En dicha oportunidad, afirmó que Álvaro es el amor de su vida y que es el hombre que reúne todas la cualidades que ella buscaba en una relación.

“Sí, es el amor de mi vida porque es la persona que va de acuerdo a mis valores, a mi manera de pensar, a lo que yo espero de un hombre, entonces reúne todo eso y más”, expresó.

Lorena Álvarez y Álvaro Sarria. Foto: Instagram

¿CÓMO FUE LA PEDIDA DE MANO?

A inicios de este año, Sarria le propuso matrimonio a Lorena Álvarez en la casa playa que alquilaron juntos para pasar los días de verano en familia, en Punta Hermosa.

Un sábado, en la tarde, la también escritora estaba en el balcón de su casa cuando, desde el piso de abajo, Álvaro le pidió que se case con ella. Ella no pudo aguantar la emoción y bajó corriendo. El director se arrodilló y le pidió ser su esposa. Allí mismo recibió el anillo y dio el sí, entre lágrimas.

Todo esto se pudo conocer porque la periodista colgó los videos de su pedida de mano en su cuenta de Instagram.

“Estaba en mi cuarto (en una casa de playa) y (Álvaro) me llamó al balcón. Salí y él estaba abajo, así como Romeo y Julieta, pero sin drama y tragedia. Estaba mi mamá, su mamá, nuestros hijos y de pronto empezó a hablar. Me sorprendió con la pedida”, comentó en una entrevista.

DETALLES DE SU MATRIMONIO

Una semana antes del matrimonio, la conductora de ‘90 Matinal’ publicó unas tiernas palabras en su red social, comentando que está muy feliz de compartir la vida con Álvaro Sarria.

“Soy tan feliz de haber vivido cada etapa a tu lado, planear nuestro matri, a nuestro estilo. Te amo, te adoro. Qué sigan las risas, el amor intenso. No hay lugar más seguro que tus brazos. Eres paz”, escribió.

NOVIO EN ZAPATILLAS Y NOVIA SIN BOUQUET

La boda civil se celebró en una casa la tarde del sábado 4 de junio. Lorena Álvarez y Álvaro Sarria se casaron ante todos sus familiares y amigos.

En algunos videos que la periodista compartió se pudo apreciar que unos de sus testigos de matrimonio sería su compañero de trabajo, el también periodista Martín Riepl, amigo de hace muchos años y con quien trabaja hace más de diez años.

Un aspecto que llamó mucha la atención entre los seguidores fue que la pareja no es convencional y, fiel a su estilo, lo reflejaron al momento de lucir sus atuendos en el matrimonio. El novio usó muy cómodo un par de zapatillas blancas que combinaban perfectamente con su terno color gris.

Y por su lado, la novia lució un hermoso vestido con escote en V, algunas aplicaciones de encaje y para romper con lo tradicional, unos zapatos color pastel.

Lorena Álvarez y su esposo Alvaro Sarria.

En vez del clásico vals, la pareja de recién casados bailó “No te apartes de mí”, de Vicentico. Además, regalaron a sus invitados una pequeña, pero emotiva coreografía.

El momento de los votos sacó más de una lágrima a los presentes, ya que Álvaro Sarria se mostró nervioso y se quebró al momento de mencionarlos: “Prometo pasarte mis mini stickers, prepararte mixtos, pedir tu pizza favorita,…”.

Palabras emotivas de Alvaro Sarria cuando se casó con Lorena Álvarez. Video: Instagram

Lorena Álvarez, también conmovida, expresó sus votos de matrimonio. “Dejé de creer que lo merecía y fue en mi hora más oscura cuando volviste a mi vida, no me tratabas como si estuviera rota, jamás me miraste con lástima”.

Palabras emotivas de Lorena Álvarez en su matrimonio con Álvaro Sarria. Video: Instagram

Luego de ello se dieron el sí. “Ya son marido y mujer, muchas felicidades”, se le escucha decir a la persona que ofició la ceremonia civil.

La conductora de televisión y el comunicador se dieron un tierno beso para sellar su unión matrimonial. Finalmente, todos los invitados aplaudieron al presenciar este tierno momento.

