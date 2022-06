Cómo detectar cuentas falsas en Instagram y qué hacer con ellas

Cuenta falsa en Instagram. (foto: Net Punto Cero)

Con el auge de la tecnología han surgido daños cibernéticos como la piratería y la ciberdelincuencia.

Por ello, es mejor conocer algunos métodos efectivos para reconocer estas cuentas y evitar que roben datos personales como fotos, videos, Reels o incluso saber en qué lugares uno frecuenta.

Por qué se crean cuentas falsas

Insultos, amenazas, falsificación de dinero, estafas, etc. Los motivos de los creadores de perfiles falsos son variados. Las razones más conocidas suelen ser aquellas que quieren dañar la imagen de alguien; y para pasar desapercibidos, ocultan sus identidades creando cuentas que no tienen mucha información o fotos de perfil.

El segundo caso más común es la compraventa de seguidores, generalmente realizada por personas que obtienen ciertos beneficios con un mayor número de interacciones.

Ejemplo de cuenta falsa en Instagram. (foto: El Mundo)

Así se pueden detectar cuentas falsas en Instagram

Para detectar estas cuentas hay que seguir ciertos pasos como:

- Verificar datos.

- Verificar correo electrónico o número de teléfono.

- Buscar la foto de perfil en Google Imágenes.

- Obtener información de la cuenta.

- Ver el número de seguidores.

- Revisar los comentarios en sus publicaciones.

Comparación de algunos detalles para saber que una cuenta es falsa en Instagram. (foto: Mira Cómo Se Hace)

Uno de los métodos más utilizados es intentar iniciar sesión en Instagram con el nombre de usuario que aparece en el citado perfil y seleccionar la opción ‘Olvidaste tu contraseña’, con la que se podrá obtener el número de teléfono o correo electrónico que permite encontrar el dueño/propietario de dicho perfil.

Estos pasos no solo se pueden realizar cuando una cuenta contacta a uno, sino que también se pueden realizar al seguir perfiles, principalmente de celebridades. En este caso, la primera forma de verificar su autenticidad es observar si tiene una marca de verificación azul y luego determinar que el nivel de interacción coincida con su número de suscriptores.

En cualquier caso, existen aplicaciones que pueden ayudar a detectar estas cuentas, pero si no se quiere seguir todos estos pasos, es mejor denunciarlas y/o bloquearlas.

Ejemplo de una persona que ha clonado el perfil de otro usuario para vender fotos en OnlyFans. (foto: Xataka)

Cómo bloquear una persona en Instagram

A diferencia de otras opciones como Silenciar o Restringir en Instagram, el concepto de bloqueo es el más fácil de distinguir, ya que significa cortar cualquier tipo de contacto con la persona en cuestión. Después de bloquear a alguien en Instagram, no podrá enviar mensajes ni comentar, ver si uno está en línea o ver las publicaciones o Historias.

El bloqueado funciona en ambos sentidos e incluso el usuario no podrá ver el perfil completo de esta persona hasta que se quite. Instagram no notifica a la otra persona que ha sido bloqueada, aunque es bastante obvio cuando sucede ya que la cuenta cuenta desaparecerá misteriosamente.

Los comentarios y ‘Me gusta’ enviados desde una cuenta que se bloqueó desaparecen y ya no se volverán, incluso si se elimina el bloqueo.

Así es como se bloquea a alguien en Instagram:

1. Ingresar al perfil de la cuenta que desea bloquear.

2. Tocar el botón de menú ⋮

3. Elegir Bloquear.

4. Se puede elegir entre bloquear esta cuenta, o bloquear esta cuenta y todas las cuentas relacionadas futuras que se podrían crear.

Bloquear cuenta instagram. (foto: tusexpertosapss.com)

SEGUIR LEYENDO