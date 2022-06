Perrito es invitado a fiesta infantil y niños lo hacen saltar en un trampolín

La grabación que es viral en Tiktok ha sumado miles de vistas por parte de los usuarios.

Los dueños no imaginaron lo que iba a pasar. La red social Tiktok se ha convertido en una salida del aburrimiento, sobre todo en esta época de pandemia cuando pasamos más tiempo en nuestras casas. Los videos virales causan miles de risas entre los usuarios, quienes rápidamente comparten estas divertidas grabaciones.

Las grabaciones protagonizadas por las mascotas son uno de los contenidos más graciosos que podemos ver en Internet y muestra de ello es un reciente clip que fue compartido y ha causado la reacción de los cibernautas.

Una usuaria de Tiktok mostró el antes y después de su perrito, el cual fue invitado a una fiesta infantil. Ella no dudó en enviarlo, y lo que pasó a su llegada ha llamado la atención de miles de usuarios.

La mamá de este “canhijo” (@katherineyoung055) no dudó en compartir la escena con el título “No pasa nada decía”. La imagen inicial muestra a la mascota posando para unas fotos, en las que luce una corbata colorida.

PERRITO EN UNA FIESTA INFANTIL

Lo que pudo ser una reunión tranquila en la que todos se divertían, terminó con el can siendo el protagonista del evento. El material, que ya alcanzó más de 12 mil likes, revela lo que ocurrió con el invitado de cuatro patas.

Este video revela que unos pequeños que se encontraban en la fiesta se reunieron para prepararle una sorpresa que ninguno de los invitados se imaginó.

Tras planear lo que iban a hacer, llamaron al perrito para que se les una. La grabación continúa con los niños sujetando una manta colorida y el can encima de ella. Ellos la agitaban de arriba hacia abajo para que se forme una especie de trampolín.

La mascota saltaba con el movimiento e intentaba detenerlos mientras se esforzaba por coger una botella de plástico para no perderla.

Las reacciones no se hicieron esperar en la red social Tiktok. Los usuarios se hicieron presentes en la sección de comentarios y no dudaron en mencionar qué les pareció este video viral.

Algunos lo compararon con una escena de la película “Proyecto X”. Estas son las impresiones que dejó la grabación: “Para que me invitan si ya saben cómo me pongo”, “Te amo perrito que compartes el juego con los peques”, “Y así fue como hice nuevos amigos”, “Gracias por dejar que tú perro juegue con los niños y no hacer menos a los niños”, “Todos son niños lo único es que el no puede hablar”, “Jugando con la botella sin importarle que lo reboleen”, entre otros.

Una tierna mascota se robó la atención en un cumpleaños. Créditos: Tiktok.

En los últimos tiempos, muchos dueños se han unido a la comunidad de Tiktok para compartir las actividades que realizan sus mascotas. Este auge se ha dado porque pasan más tiempo en casa con sus hijos de cuatro patas, por lo que pueden disfrutar de su compañía.

Esta red social también ha servido para que activistas compartan sus acciones e inviten a otros usuarios a unirse al movimiento animalista. Por otro lado, la plataforma ha servido para que ciudadanos reporten y denuncien casos de maltrato animal para que las autoridades tomen cartas en el asunto por el bienestar de ellos.

