Sigrid Bazán asegura que Pedro Castillo debe “hacer un mea culpa y reflexionar”

Sigrid Bazán en entrevista con RPP y Epicentro. Foto: Twitter.

La congresista Sigrid Bazán, de Juntos Por el Perú, se refirió a la actual situación de los congresistas de Acción Popular denominados “Los niños” y su relación con el presidente Pedro Castillo. La politóloga aseguró que las malas decisiones que toma el mandatario no nacen de él, sino de las personas de su alrededor como Vladimir Cerrón.

Esta tarde, la parlamentaria de izquierda conversó con el periodista Jimmy Chinchay de canal N sobre su percepción acerca de los cuestionamientos hacia el jefe de Estado. Tras la pregunta del reportero sobre el vínculo del jefe de Estado con los seis congresistas investigados de Acción Popular, la exconductora de televisión le recomendó a Castillo Terrones “hacer un mea culpa y reflexionar” sobre el rumbo que sigue el gobierno.

La politóloga explicó que los distintos escándalos que implican al presidente de la República han generado el alejamiento de ciertos congresistas. Además, mencionó que ya no se considera una “aliada” del gobierno de turno. “Cada vez estamos más lejanos al gobierno, yo ya no me considero una aliada”, resaltó.

La también periodista precisó que, anteriormente, en sus ingresos a Palacio de Gobierno ha intentado apoyar al presidente porque considera que las acciones de un funcionario pueden impactar en su imagen. “Hay muchos dichos que se refieren a que lo que uno hace repercute, en este caso, a la figura presidencial”, detalló.

Bazán se cuestionó el porqué el profesor chotano no ha designado mejores profesionales en las carteras ministeriales. La parlamentaria de Juntos Por el Perú mencionó que Pedro Castillo ha tenido muchas oportunidades para tomar buenas decisiones. Sin embargo, resaltó que personajes de su entorno, como Vladimir Cerrón, lo perjudican a él y a su bancada.

“Hay una figura nefasta, el señor Vladimir Cerrón, que ha ocasionado que se haya roto además toda posibilidad de unidad dentro del partido Perú Libre que ahora se ha ido fragmentando en distintas bancadas”, afirmó la parlamentaria.

Al respecto, Sigrid instó al presidente Castillo a evidenciar que los cuestionamientos provienen de agentes externos y no del mandatario. “El gobierno tiene que demostrar que este tipo de cosas no vienen desde adentro, sino que es el entorno”, dijo.

Por su parte, la congresista descartó la posibilidad de participar en una moción de vacancia por incapacidad moral aunque continúen las denuncias en contra de Pedro Castillo Terrones. “Yo no estoy de acuerdo con la vacancia, no hay una figura constitucional para la vacancia, excepto el amañar la figura de la incapacidad moral”, aseveró.

ALVA DEBE DAR UN PASO AL COSTADO TRAS DIFUSIÓN DE AUDIOS

Tras la difusión de unos audios de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, donde se demostraría su intención de vacar al jefe de Estado, la parlamentaria de Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el plan de Alva es ir en contra de la “voluntad popular y usurpar el poder”.

“Estos audios demuestran lo que ya sabíamos desde el comienzo, el plan de Maricarmen Alva para ir contra la voluntad popular y usurpar el poder” , resaltó.

Además, Bazán Narro dijo que la intención de la miembro de Acción Popular es “ser presidenta sin haber sido elegida por el pueblo”.

Por último, la izquierdista recalcó que estos actos dañan la democracia. Por ello, pidió a la presidenta del Parlamento dejar su cargo. “Frente a estas expresiones, que no hacen más que socavar la democracia, nos sumamos a lo expresado por otras bancadas: la señora Alva debe dar un paso al costado”, aseveró.

