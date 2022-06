Melissa Paredes reaparece para contar su verdad: ¿Por qué aceptó la conciliación si no estaba de acuerdo?

Melissa Paredes rompe su silencio sobre disputas con Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Visiblemente afectada por los comentarios negativos en su contra, Melissa Paredes decidió romper su silencio y sostuvo que desapareció de las redes sociales durante una semana porque no se encontraba bien emocionales.

Sin embargo, ella señaló que se cansó de ser tildada como la ‘mala’ de la relación que tuvo con Rodrigo Cuba, por lo que no iba a permitir que se siga mintiendo, indicando que iba a sacar todas las pruebas que demostrarían que ellos estaban separados antes que se difundiera su ampay con Anthony Aranda.

“ Les cuento que yo anímicamente no me he sentido bien todo este tiempo , si bien soy artista y como decimos, el show debe de continuar, y el show no solo es cuando estás ante un telón, sino también en las redes sociales y en todas partes, porque es de lo que vivimos”, empezó diciendo.

De lo primera que habló fue sobre la última conciliación. Melissa Paredes dijo que en diferentes programas se ha dicho que lo que busca con este nuevo acuerdo es tener una pensión de alimentos; sin embargo, al modelo deja en claro que en ningún momento le pide dinero a su exesposo.

“¿Por qué firme esa conciliación? Porque la presión mediática era muy fuertes, los opiniones hacia mí como mujer eran muy fuertes, yo no me sentía bien . Esto es una recomendación que le doy a las personas que vienen pasando un proceso de separación, como me pasó a mí, no firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada”, indicó.

Asimismo, se refirió a los últimos chats que hizo público a través de la página Instarándula. La exreina de belleza señaló que por recomendación de su abogado sacó estos pantallazos para dar a conocer su versión de los hechos y no quedar mal ante la opinión pública.

“ Yo para empezar no quería revisar el chat porque no me sentía emocionalmente bien, hasta que mi abogado Wilmer me pide examinar bien el caso (...) Es por eso que yo entro a este chat y ven todo lo que ustedes han visto”, señaló.

“Lo saco ahora porque yo solo pedí una variación en los días de tenencia, yo en ningún momento he pedido dinero, que se varíe la pensión de alimentos, es más en la conciliación dice que no se tocará ese punto, es más en la conciliación no se toca nada de dinero”, añade.

Antes de pasar al siguiente tema, Melissa Paredes resalta una vez más que lo único que ella busca en esta nueva conciliación es pasar más tiempo al lado de su pequeña y compartir días de escolaridad, esto debido a que solo la lleva al colegio los días viernes.

“Lo único que yo estaba pidiendo en esa conciliación es más días de escolaridad al lado de mi hija. A raíz de esto, el mismo día de la conciliación, me bombardearon con el mismo tema, y salió en Amor y Fuego que me iban a demandar por 200 mil soles. Yo solo pedí una conciliación para los días de escolaridad de mi hija ”, sentenció.

Melissa Paredes explicó por qué no salió en su momento a responder a Rodrigo Cuba. Además, señaló que no le está pidiendo dinero como se ha dejado entrever.

