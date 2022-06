Elecciones 2022: Cerca de 60 % de peruanos no han cambiado su local de votación

Plazo para elegir local de votación para las elecciones municipales y regionales vence este viernes 3 de junio.

A través de la plataforma ‘Elige tu local de votación’, habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cerca de 3 millones de peruanos han seleccionado el lugar donde sufragarán en las elecciones regionales y municipales programadas para este 2 de octubre.

Sin embargo, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, reveló que, a un día de que se cierre la elección del local de votación, alrededor del 60% de ciudadanos no han hecho su cambio.

En un diálogo con RPP, precisó que, pese a que ya se eligieron los lugares de votación para las elecciones presidenciales del año pasado, los peruanos igual tienen que volver a solicitar donde desean sufragar porque se trata de un proceso nuevo.

“Lamentablemente el número no es muy pequeño: alrededor de un 60 % todavía no ha hecho su cambio de local de votación. Recomendamos que lo hagan pronto, creemos que no va a haber un problema de sobresaturación, por eso invocamos a que ingresen ahora mismo, si es posible, y elijan su local de votación, así tendrán muchas facilidades”, anotó.

De no elegir un local de votación hasta este viernes 3 de junio, la ONPE designará los centros disponibles. La especialista explicó que esto podría significar que el elector tenga que desplazarse a lugares más alejados ya que los centros de votación cercanos podrían estar ocupados por quienes hicieron el trámite.

Las regiones donde más se ha empleado el aplicativo son Lima, Arequipa, Piura, Lambayeque y la provincia constitucional del Callao. Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Pasco registran un bajo porcentaje.

La ONPE informó que, hasta la fecha, 14 locales de votación de todo el país ya completaron el aforo respectivo, por lo tanto, no estarán disponibles para la selección dentro del aplicativo web.

ELIGE TU LOCAL DE VOTACIÓN

-Ingresa a la plataforma ‘Elige tu local de votación’ eligetulocal.onpe.gob.pe o puedes hacer CLICK AQUÍ. Una vez allí tienes que colocar tu número de DNI, dígito verificador y tu fecha de nacimiento.

-Se deben leer los términos y condiciones de uso y aceptarlos para continuar. Inmediatamente, se debe optar por alguna alternativa de validación de la identidad entre verificar la identidad vía reconocimiento facial o preguntas personales que se deben responder correctamente, antes de presionar el botón Continuar.

-Después de verificar la identidad, se debe ingresar el correo electrónico , en el cual recibirá un mensaje para confirmar el dato. También se tiene que colocar el número de celular e informar si posee alguna discapacidad para que reciba una atención preferente dentro del local de votación. Luego, presiona Continuar.

-Se recibe un correo electrónico que se debe verificar para verificar el registro. Allí debe presionar el botón Confirmar dirección de correo, tras lo cual se presiona el botón Elige tu local de votación.

-Posteriormente llegará un nuevo mensaje al correo electrónico en el que confirmará las tres direcciones que han sido marcadas como preferencias del votante. Presionar el botón Guardar y luego el Sí para continuar.

-Es necesario presionar el botón Sí para guardar los locales de votación elegidos. Hay que precisar que se puede modificar el orden de prioridad de los locales de votación e incluso cambiar alguno. Cuando finalice, recibirá por correo los locales de votación elegidos.

Para las consultas que necesiten hacer, el organismo electoral pone a disposición el Fono ONPE 4170-630 y en las redes sociales oficiales.

