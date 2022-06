Ministro Javier Arce anunció proyecto de tren bala de Tumbes a Tacna con colaboración de Marruecos

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego ofrece la construcción de un tren bala en el Perú.

En una reciente entrevista para un medio local, el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, precisó que sí se siente capacitado para desempeñarse al frente del sector pese a los cuestionamientos que recaen en su contra, y a puertas de una crisis mundial de alimentos, tal como pronostican los expertos.

Para muestra de ello, Arce enlistó que, desde el Parlamento Andino, ha gestionado que el Perú tenga radares antinarcóticos, fondos para una universidad binacional e, inclusive, la próxima construcción de un tren bala de Tumbes a Tacna gracias al gobierno de Marruecos.

“Si me siento capacitado, porque conozco al agro, vivo con ellos, soy un gestor. Le puedo decir las cosas que he conseguido en el Parlamento Andino como gestor: radares antinarcóticos para el Perú, y los cuales no les van a costar nada. Hay una gestión muy avanzada para conseguir el tren bala con Marruecos”, comentó a RPP.

“El tren bala con Marruecos iría de Tumbes a Tacna. Tenemos el proyecto que se le puedo hacer llegar. También hemos conseguido fondos para la universidad binacional aimara Perú-Bolivia. Esto último también está muy avanzado de gobierno a gobierno. También estamos trabajando muchos temas de capacitación y formación”, continuó.

Sobre su nula experiencia en el sector agrario, el exmilitante de Perú Libre explicó que, pese a ser técnico en administración de empresas, conoce “lo que realmente hace falta para industrializar el agro”.

“He tenido varios diplomados, viajes de capacitación, conozco mucho el tema de ciencia e innovación tecnológica y conozco lo que realmente hace falta en esta patria, que es el trabajo mancomunado entre Estado y agricultores”, aseguró.

DESCARTA RENUNCIAR AL CARGO

En otro momento de la entrevista, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) descartó que haya presentado su renuncia al cargo y negó tener algún proceso judicial abierto, o un impedimento de salida del país.

“No lo he pensado, lo que he pensado es consolidar la verdadera transformación del Perú al lado de nuestros hermanos agricultores, no defraudar la confianza del presidente de la República”, dijo sobre una eventual renuncia al cargo. “No, no lo he hecho”, insistió ante la consulta si presentó su carta de dimisión para la consideración del jefe del Estado.

En cuanto a su tan comentada declaración jurada, el ministro aclaró que hubo una “omisión administrativa” sobre denuncias e investigaciones en su contra el día de la juramentación. “En 20 minutos me hicieron firmar una declaración jurada que de una u otra forma no vi bien, pero es una omisión administrativa que hoy he presentado a la PCM”, expresó.

DENUNCIAS Y DETENCIONES

Javier Arce afirmó a RPP que estuvo detenido en 1996, cuando era teniente alcalde de Santa Rosa por una acusación de usurpación de funciones. Aseguró que esta reclusión se dio en el Penal San Jorge como “víctima” del Poder Judicial.

“Cuando tuve 26 años fui el teniente alcalde más joven del país, denuncié a un alcalde corrupto, un árabe en el distrito de Santa Rosa, me detuvieron 40 días por usurpación de funciones, cosa que nunca se ha dado en el Perú. Cuando yo salí, el Jurado Nacional de Elecciones me pedía para que yo asuma la alcaldía y al final salió una resolución de absolución” explicó.

Asimismo, cuenta con denuncias por haber tomado Cofopri, Sedapal y por liderar luchas contra el “peaje corrupto”. “Tengo una serie de denuncias como podría tener cualquier dirigente popular. Tengo acá mis antecedentes, no tengo ningún tipo de antecedentes penales o judiciales”, destacó.

“No tengo ningún proceso abierto, denuncias sí tengo, pero no tengo ningún tipo de comparecencia ni voy a firmar”, manifestó.

