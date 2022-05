Ministro de Agricultura reconoce que sí estuvo preso en el penal San Jorge

Javier Arce, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ha sido gerente de una empresa de construcción y regidor distrital. Foto: Andina

Tras la grave revelación de que estuvo preso en el penal San Jorge en 1997 por el presunto delito de usurpación de funciones, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, se pronunció desde su cuenta de Twitter para confirmar tal hecho. Sin embargo, recalcó que el Poder Judicial lo terminó absolviendo.

“Difunden que estuve detenido en un penal: Es cierto, pero se me imputó usurpación de funciones, cuando ocupé el cargo de Teniente Alcalde más joven del país [...] Injustamente fui detenido por la policía, y el mismo poder judicial, luego de la detención, me absolvió”, escribió en su cuenta de la mencionada red social.

En esa línea, Arce explicó que su instancia en la cárcel se debió a que denunció “actos de corrupción a un Alcalde Árabe” quien, según sostuvo, “fue revocado por los vecinos del distrito de Santa Rosa”. “Pueden sacar copia de mi resolución donde me absuelven, ingresando al Poder Judicial con Exp.1997-335-12″, añadió el cuestionado titular de Desarrollo Agrario y Riego.

Frente a lo difundido por los medios de comunicación, informo a lo ciudadanía lo siguiente:



1.-Respecto a la contratación de la Srta. Tannia Achata en el despacho del Parlamento Andino, de acuerdo a la Ley 26771, y su Reglamento D.S 021-2000 PCM, (1/9) — FERNANDO ARCE (@FernandoArceAl) May 30, 2022

De otro lado, el ministro respondió también por qué tiene la condición de reo libre en el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima por el presunto delito de estafa genérica. Estaría afrontando un proceso judicial por este tema y cumpliendo medidas de restricción como la comparecencia, que no implica una prisión preventiva que sí podría aplicarse para los reos en cárcel.

Arce precisó que no tiene impedimento para salir del país. “Como vicepresidente del Parlamento Andino, he viajado constantemente fuera del país, sin tener prohibición en migraciones”, sostuvo. Finalmente, el integrante del Gobierno se refirió a las 20 denuncias a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa: cinco en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaría, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.

“Lo que figura en el listado, son algunas denuncias anteriores, como dirigente popular para conseguir Agua, Titulación, Lucha contra el peaje corrupto, y otras que se encuentran archivadas, y aún figuran en el registro de la fiscalía”, escribió.

CONTRATACIÓN CUESTIONADA

El programa Panorama reveló que Javier Arce contrató a su sobrina Tania Talia Achata Pimentel por S/37 mil en su propio despacho del Parlamento Andino. Según información del espacio, ambos serían socios de un negocio, el cual Arce abandonó antes de firmar como funcionario público.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego señaló en Twitter que Achata no tenía impedimento para contratar con el Estado. “[La contratación] no está impedida porque no está comprendida en el listado de familiares por parentesco sanguíneo, la misma que fue evaluado por asesoría jurídica y las normas de la Contraloría General de la República”, explicó.

Sin embargo, Arce no explicó las funciones que su pariente familiar realizaba en su despacho. Tampoco aclaró si contaba con los requisitos necesarios.

INFRACTOR

Hay que mencionar Infobae también reveló que registra dos multas muy graves por no respetar las reglas de tránsito en las calles de Lima.

Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ministro Arce usaba un dispositivo móvil sin tener ambas manos sobre el volante de su vehículo –con placa A2G-459– el 29 de noviembre de 2013 (G18). Por esta infracción se le impuso una sanción por el importe de 304 soles.

El 16 de marzo de 2018, Arce realizó un giro con su auto –cuya placa es F5T-524– estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario en una calle de Lima (M17). Por ello, se le aplicó una multa de 552 soles.

FALTA DE EXPERIENCIA

Estos hechos ponen más sombras sobre la idoneidad de Javier Arce.

En su hoja de vida, Arce indica que nació en Arequipa. También apunta que tiene estudios inconclusos en la carrera de administración de empresas en el Instituto Tecnológico Santiago de Surco de Lima. Fue gerente general de la empresa KAYSON PERU SAC, cuya actividad profesional está relacionada a la venta de materiales de construcción y artículos de ferretería para edificios, entre 2013 y 2020.