Compradores hallan mensajes pidiendo ayuda en etiquetas de ropa

Existen situaciones en las que personas pueden encontrarse en problemas serios y no tienen las herramientas necesarias para pedir ayuda. Pero hay quienes se las ingenian para hacer llegar su mensaje, así sea a personas desconocidas. Tal vez su salvador lea el mensaje y vaya en su ayuda. Al menos eso es lo que esperan los trabajadores de una empresa de ropa china, según algunos usuarios de Tik Tok.

Ocurre en los últimos días, varios usuarios de la red social de videos han compartido una serie de mensajes en los que se puede leer mensajes que han causado preocupación. Se debe a una frase en las etiquetas de la ropa de marca Shein.

Algunas frases que se pueden leer en las prendas son: “ayúdame por favor”, “ayuda”, “tengo dolor de muelas”, “emergencia, socorro”. Muchos creen que esto no es casualidad y que los mensajes son puestos ahí por los propios trabajadores de la mencionada empresa.

Ante la triste situación, los cibernautas consideraron que esta es una de las muchas y terribles consecuencias de comprar ropa en marcas dedicadas a lo que se conoce como fast fashion.

“El problema es que no todo el mundo se puede permitir comprar ropa cara, así que compran en tiendas como estas... es culpa del empresario que explota a adultos y niños en países principalmente poco desarrollados y con leyes que no protegen al trabajador. No es culpa del consumidor pobre”, escribió uno de los internautas.

Por su parte, otros usuarios recomendaron que una buena manera de romper con este círculo vicioso en el que se ha convertido la moda rápida.

Hasta el momento, Shein no ha dado una respuesta o explicación al respecto.

¿QUÉ ES FAST FASHION?

Es una tendencia que algunas grandes marcas practican y que consiste en comprar ropa que ha sido confeccionada siguiendo las últimas tendencias de la moda. El detalle es que estas prendas han sido fabricadas de forma rápida y a muy bajo costo, por lo que se descarta con facilidad.

Esta moda es centro de innumerables polémicas alrededor del mundo, pues sus detractores afirman que esta práctica genera una gran contaminación ambiental. Además, critican con dureza las pésimas condiciones laborales que padecen todos los trabajadores de estas empresas dedicadas a este negocio.

Entre las empresas señaladas que producen ropa a volúmenes industriales están Inditex y Shein. Varias ONGs del mundo las acusan directamente de causar un impacto ambiental negativo y condiciones laborales precarias en varios países, todo de Asia, como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China.

Hasta la misma Green Peace ha dado cuenta de “las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario mísero que representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los derechos humanos, en los que se encuentra también la explotación laboral infantil y el trabajo forzado”.

Ahora, tras experimentar un crecimiento exponencial, la famosa marca Shein también ha sido sindicada por tener mantener a sus empleados en pésimas condiciones laborales.

TIENE ANTECEDENTES

Pero no es la primera vez que Shein es acusada de malas prácticas. Y es que en el 2021, la empresa china fue señalada por explotación laboral según un informe de la organización Public Eye.

En dicho documento, el grupo dio detalles y algunas pruebas de las terribles condiciones de trabajo.

Por ejemplo, la investigación aseguraba que los trabajadores de Shein estaban obligados a cumplir una jornada laboral de 75 horas por semana por tan solo un solo día de descanso al mes.

