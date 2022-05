Cuáles son los animales influencers que más facturan en TikTok

Cuáles son los animales influencers más ricos y caros de TikTok. (Foto: Captura)

La plataforma de TikTok es una de las más usadas en la actualidad y no solo por los jóvenes, sino también por adultos y peculiares animales. Esta red social ha significado ser un espacio ideal para mostrar el talento que cada ser posee.

Además de ello, las redes sociales se han vuelto un lugar adicional de trabajo, ya que a través de las vistas, comentarios e interacción, los influenciadores pueden generar ingresos. Si bien, la mayoría son humanos, ¿qué sucede con aquellos animales que tienes miles de seguidores?, ¿ellos también pueden ser influencers? La respuesta es sí.

ANIMALES INFLUENCERS

A diario vemos diversos videos virales, y en varios casos son protagonizados por animales. Al ver la cantidad de seguidores y los comentarios nos damos cuenta de que ejercen una influencia sobre los “followers” y las marcas lo saben.

Es por esa razón que el portal web especializado en gatos, All About Cats, expuso una lista en la que se puede conocer cuáles son los animales más virales y cuánto cobrarían por cada publicación. La cifra supera los US$ 10,000 por post.

- Los gatos:

En primer lugar, tenemos a dos mininos que comparten una misma cuenta. Uno es de color gris y el otro es otro de color crema. El nombre con el que se les encuentra en TikTok es @ThatLittlePuff.

Juntos han llegado a sumar má de 27 millones de seguidores y más de medio 594 millones de me gusta. Con ello, se estima que por cada publicación realizada, ellos (o sus dueños) cobran alrededor de 26 mil 400 dólares.

Sin embargo, la popularidad de estos felinos no queda ahí. Ya que en Instagram tienes más de 2 millones de seguidores y en YouTube cuentan con 10 millones de suscriptores.

Pero, ¿cómo sucedió todo esto? La repuesta fue publicada por los dueños mediante su canal de YouTube.

“La idea de “That Little Puff” comenzó con nosotros cocinando en casa durante la pandemia, y nuestros gatos. Ellos tenían curiosidad sobre lo que estábamos haciendo. Así que pensamos que tal vez nuestros gatos también querían aprender a cocinar.”, se lee en la descripción del canal.

Ante la pregunta de varios usuarios sobre qué tan pesado es esto para los animales y si los obligan a hacerlo, los dueños mencionaron lo siguiente

“Nuestra respuesta es que nuestros gatos y nosotros nos divertimos y jugamos todo el tiempo, todo lo que se necesita es paciencia”, escribieron.

Datos curiosos sobre animales. (Foto: Captura A.A.C.)

- Un perro:

El segundo puesto le corresponde a un curioso perrito que en la actualidad cuenta con más de 21 millones de seguidores en TikTok y en Instagram tiene 9.7 millones de “followers”.

En la actualidad, este pequeño perro de raza pomeranio puede cobrar hasta 20 mil 600 dólares por cada publicación. Algo que los dueños de este can disfrutan mucho más que él mismo.

Según una publicación de Nickelodeon se pudo observar que fue ganador al “Favorite Instagram Pet” y también obtuvo un reconocimiento del concurso “Best Animal in Social Media”.

Datos curiosos sobre animales. (Foto: Captura A.A.C.)

- Unas ardillas:

En último lugar, pero no menos importante, se encuentran un grupo de ardillas, cuyos nombres son Bubba, Boris, Dinky, Mooshy, Shooshi y Squishy, entre otros nombres más.

La plataforma lleva por nombre @chipmunksoftiktok y ahí se puede observar cómo es que Brad, el dueño, siempre busca alimentar a estas ardillas. Ellas no le temen y corren a su encuentro para alimentarse de avellanas, maní, entre otros frutos secos más.

La estimación de cuál es el costo por cada publicación en esta plataforma bordea los 13 mil 300 dólares.

Datos curiosos sobre animales. (Foto: Captura A.A.C.)

SEGUIR LEYENDO