Jorge Montoya anuncia presentación de nueva vacancia presidencial tras declaraciones de Zamir Villaverde

Jorge Montoya | Foto: Agencia Andina

Otra vez. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, anunció que viene redactando desde hace uno días una nueva vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente de la República, Pedro Castillo, e indicó que con las recientes declaraciones del empresario encarcelado Zamir Villaverde, quien aseguró que Castillo manipuló las elecciones presidenciales, espera que esta vez sí haya los 87 votos necesarios en el Pleno para la vacancia.

“Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Z. Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más”, añadió.

