Paolo Hurtado desea volver a la selección peruana y confiesa que Ricardo Gareca lo llamó

Tras marcar un 'golazo' de tiro libre para su club en la liga chilena. Hurtado espera volver a vestir los colores patrios (Foto: FPF)

Paolo Hurtado señaló en GOLPERU su deseo de volver a la selección peruana tras reconocer su presente con Unión Española: “Ahora que he vuelto a jugar, voy a hacer todo lo posible para volver a la selección, que es lo que quiero”, destacó el futbolista de 31 años en enlace desde Chile.

También, contó que Ricardo Gareca no lo ha perdido de vista, siendo una motivación muy grande para seguir destacando con su club: “El profesor me llamó y me dijo que estaban pendiente de mí, que siempre lo estuvieron y que era una linda oportunidad para poder volver a hacer lo que más me gusta. Lo tomaron muy bien y ahora solo queda trabajar y volver al nivel que tenía antes”, lanzó.

El ‘Caballito’ viene de anotar un golazo de tiro libre que sirvió para el empate con Unión La Calera. Con este resultado mantiene vivo a su equipo en el tercer lugar del acumulado. Unión Española cuenta con 29 unidades al igual que el Colo Colo (de Gabriel Costa) y Ñublense.

El delantero peruano no marcaba desde noviembre del 2020. VIDEO: GTV.

“Hoy en día me siento bien, me he preparado para esto, para volver, quería hacerlo bien. Ya vengo entrenando hace mucho tiempo y el club me ha ayudado mucho en el tema de la preparación, para estar bien físicamente más que todo, ya que venía de una lesión muy larga”, apuntó.

Hurtado llegó a los ‘Hispanos’ a mitad del año 2021. Sin embargo, un desgarro en el bíceps femoral limitaría su desempeño no solo en el torneo chileno, sino también en la Copa Sudamericana 2022, torneo en el que Unión Española había asegurado su participación.

Bajo el descanso médico, Paolo no volvió a pisar el campo hasta el 14 de mayo. Hubo victoria de su club frente al Antofagasta. El peruano participó en los once últimos minutos del cotejo. Posteriormente, fue convocado contra el Coquimbo, permaneciendo en banquillo de suplentes. Para la última jornada, con La Calera, desató emociones y dio a entender que está oficialmente de vuelta y más fuerte que nunca.

Actualmente, con la selección peruana no corre la misma suerte, pues no es convocado desde hace tres años. Participó con Perú por última vez en un partido amistoso con la selección colombiana a mediados del 2019. Solo sumó 20 minutos en el campo. De todas formas, mantiene comunicación con Ricardo Gareca y no pierde la fe de que lo tome en cuenta para los próximos encuentros de la ‘Blanquirroja’.

Recordemos que fue clave en las Eliminatorias pasadas camino a Rusia 2018, en las que, junto a Edison Flores, fueron los protagonistas de los goles en Quito para la victoria nacional 2-1 frente al ‘tricolor’ por la jornada 16 de Eliminatorias. El volante puso el 2-0 parcial e hizo estallar de emoción a los hinchas peruanos.

El emocionante gol de Paolo Hurtado en Quito para darle la victoria al Perú en Eliminatorias Rusia 2018 (Video: SportPlus)

Para cerrar la nota, también confesó cuál sería el club con el que le pondría fin a su carrera deportiva: “Me gustaría retirarme en Alianza Lima, soy hincha del club. El día que tenga que volver espero que sea ahí y el momento que me tenga que retirar también”, apuntó.

PRÓXIMO PARTIDO DE PAOLO HURTADO

La próxima oportunidad para que Paolo Hurtado siga sumando minutos será el domingo 19 de junio desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Universidad Santa Laura, cuando reciba al Provincial Ovalle en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa de Chile.

