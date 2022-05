Selección peruana Sub 17 tendrá dos amistosos frente a Paraguay en Lima

Hoy se dio inicio al tercer microciclo del año con miras a los próximos duelos (Foto: FPF)

La selección peruana de fútbol Sub 17 se prepara para enfrentar a su similar paraguayo en fecha doble de partidos amistosos: martes 19 y jueves 21 de julio. La finalidad de este cronograma es fortalecer al plantel para la Copa del Mundo Perú 2023 que reunirá a 24 selecciones de la categoría.

El plantel ‘blanquirrojo’ viene de una serie de entrenamientos en lo que va del 2022. Desde marzo, los trabajos se realizaron en la Videna de San Luis y estuvieron bajo la supervisión de Víctor Reyes, técnico del combinado nacional sub 17.

Asimismo, a nivel de competencia, la ‘bicolor’ disputó el Cuadrangular Internacional 2022 que se realizó en Albania del 06 al 14 de abril, en el marco del “Memorando de Entendimiento entre Conmebol y UEFA”. En el primer encuentro venció 3-2 a Luxemburgo con goles de Hiroshi Mejía, Víctor Guzmán y Mateo Rodríguez. Para el segundo cotejo, cayó 3-0 ante Albania y en el último duelo, perdió 1-0 frente a Irlanda del Norte.

Perú organizará el Mundial Sub 17 tras la candidatura presentada a la FIFA a fines del 2019. Otro de los países concursantes para ser sede fue Indonesia, al que se le asignó el Mundial Sub 20. Ambos eventos se pensaban llevar a cabo en 2021, pero por la escena pandémica, se postergó hasta 2023.

En cuanto sedes, se tiene en cuenta 5 ciudades del territorio nacional para albergar a los equipos internacionales en sus respectivos partidos:

- Cusco con el estadio Inca Garcilaso de la Vega (capacidad: 42, 000 personas).

- Trujillo con el estadio Mansiche (capacidad: 25,000 personas).

- Lima con el estadio Nacional (capacidad: 50, 000 personas).

- Moquegua con el estadio 25 de noviembre (capacidad: 21, 000 personas).

- Arequipa con el estadio Monumental de la UNSA (capacidad: 60, 000 personas).

Cabe mencionar que la selección peruana Sub 17 no participa de una Copa del Mundo de la categoría desde la XII Copa Mundial de Fútbol Sub 17 Corea del Sur 2007. En esta edición, Perú ocupó el primer puesto del Grupo A. Se enfrentó a las selecciones de Costa Rica, Tongo y la anfitriona Corea del Sur.

Su clasificación se llevó a cabo en el Sudamericano de 2007 en Ecuador. Fue la generación que dio esperanzas del futuro del fútbol peruano. Los recordados ‘Jotitas’ dirigidos por Juan José Oré.

La primera y única vez que el Perú clasificó a un Mundial U17 fue con los recordados 'Jotitas' (Foto: redes)

La selección de ese entonces tuvo, además de los mejores resultados en la historia de la participación peruana Sub 17, la máxima protección en el arco con Éder Hermoza, actual guardameta de Cusco FC. El suplente del mencionado fue Pedro Gallese, quien militaba en U. San Martín y ahora es titular con la selección mayor. Reimond Manco también es recordado por su participación.

Con 3 partidos jugados, dos victorias y un empate, la ‘blanquirroja’ destacó con 7 puntos en la tabla. Pasó directamente a octavos de final, donde derrotó a Tayikistán con un agónico partido definido por tanda de penales.

Clasificados en los cuartos de final, tocó un duro rival: Ghana. Pese a la ilusión de los nacionales, no se pudo con el cuadro ghanés quienes pasaron a la siguiente instancia del evento. La selección se ubicó dentro de las mejores 10 selecciones del certamen.

También es importante mencionar que, a nivel de organización, el Perú ya cuenta con experiencia en ello, tras haber sido sede de la décimo primera edición del Mundial Sub 17 entre setiembre y octubre del 2005. México fue el campeón, sucedido por Brasil y Países Bajos. La selección peruana, pese a ser anfitriona e integrar la lista de clasificados directamente, no obtuvo los resultados esperados, siendo eliminado en fase de grupos con un empate, dos derrotas y la clara ausencia de victorias.

