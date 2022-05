Paolo Hurtado y su descomunal gol de tiro libre en Chile para el Unión Española 1-1 Unión La Calera

El delantero peruano no anotaba desde noviembre del 2020. Foto: TNT Sports.

Paolo Hurtado reapareció con gol y no cualquier tanto. El peruano ingresó a poco del final del partido entre Unión Española y Unión La Calera, y de un soberbio tiro libre puso el empate definitivo en el estadio Universidad San Laura, en el marco de la fecha 15 del Campeonato Nacional de Chile. El gol de el ‘Caballito’ mantiene a su equipo como líder del torneo.

El delantero arrancó en la banca de suplentes, pero a ocho minutos del final, el estratega chileno César Bravo decidió mandarlo al campo de juego en reemplazo de Mario Larenas. Ya en los minutos de descuento, el exjugador de Alianza Lima tomó la pelota a aproximadamente 25 metros del arco y se vio decidido a pegarle. A los 90+4 y con el empeine del pie mandó un misil que se metió muy cerca al palo derecho del arquero y a media altura. Un golazo descomunal para empatar el compromiso.

La euforia obligó a que el ‘Caballito’ se quite la camiseta (recibió tarjeta amarilla) y celebre junto con sus compañeros con mucha emoción. Al final se pudo conocer que le dedicó el gol a su madre, que había fallecido hace menos de un año.

“La venía pasando mal por las lesiones, gracias a Dios pude ayudar al equipo, gracias a dios hoy se me pudo dar. Ha sido muy duro y hoy la sensación que tengo nunca la he sentido, estoy muy feliz. Logramos un punto, todavía falta mucho. Venimos luchando, trabajando bien y eso se ve reflejado en el campo. Seguiremos trabajando, somos una gran familia. La partida de mi madre ha sido muy duro. E ste gol va para ella, sé que ella me está viendo y me seguirá bendiciendo ”, comentó el futbolista de 31 años al finalizar el cotejo.

La última vez que Paolo Hurtado había anotado fue el 26 de noviembre del 2020, cuando aún pertenecía al Konyaspor de Turqúía y marcó un ‘hat-trick’. La victoria fue 7-0 sobre el rival y él la gran figura del compromiso.

Ahora, es importante resaltar que apenas es el segundo partido en la temporada de el exjugador de Peñarol de Uruguay. Sumó 11 minutos ante el Antofagasta en la victoria 2-0 de su equipo y ahora estos ocho minutos de juego. Recibió amarilla en ambos compromisos. Con 29 puntos, Unión Español es líder tras jugarse 15 fechas. Su próximo rival será el Palestino el 3 de julio tras regresar del receso por las Eliminatorias Qatar 2022 y fechas FIFA.

PRÓXIMO PARTIDO

La próxima oportunidad para que Paolo Hurtado siga sumando minutos será el domingo 19 de junio desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Universidad Santa Laura, cuando reciba al Provincial Ovalle en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa de Chile.

¿POR QUÉ YA NO ES CONVOCADO A LA SELECCIÓN?

La última vez que Paolo Hurtado jugó con la camiseta de la selección peruana fue en la derrota 3-0 que recibió la ‘blanquirroja’ ante Colombia en el marco de un amistoso internacional que sirvió de preparación para disputar la Copa América Brasil 2019. Allí entró los últimos 20 minutos. Luego tuvo constantes lesiones y poca regularidad de juego y no le permitió ser considerado por Ricardo Gareca. Fue parte de la Copa del Mundo Rusia 2018 y jugó en la victoria 2-0 sobre Australia. Entró los últimos 27 minutos.

