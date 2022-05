Edison Flores y el momento más duro que vivió con la selección: “Lo tomo como experiencia, me hizo crecer”

Edison Flores brindó conferencia de prensa desde Barcelona y se refirió al momento de ausencia que pasó en la Selección

Edison Flores respondió a los medios desde el lugar de concentración de la selección peruana. Entre ellas, habló sobre su sentir respecto a los partidos en los que estuvo ausente: “Momentos buenos, momentos malos... siembre hay y estamos expuestos a que las críticas estén. Hay diferentes críticas, a mí se me criticó duro, no solo ustedes (periodistas), la gente (también). Eso es parte del pasado, yo miro hacia adelante. Miro cada momento que me pasa, lo que me pasó lo tomo como experiencia, me hizo crecer”, señaló.

Es importante recordar que el ‘Oreja’ estuvo ausente durante reiteradas fechas de Eliminatorias y la totalidad de la Copa América 2021. Las razones fueron variando entre un desgarro muscular, la inhabilitación de permisos de parte de la Major League Soccer para viajar en un contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19 y las decisiones del técnico Ricardo Gareca.

Y pese a que tuvo poca participación con la ‘bicolor’, Edison Flores marcó dos de los goles determinantes para conseguir el repechaje: el 0-1 de contraataque frente a Colombia en Barranquilla por la fecha 15 de Clasificatorias y el empate 1-1 ante Ecuador con un remate de cabeza.

Pese a su efectividad, él no se ve como titular indiscutible en la selección: “El puesto con André o con Christian depende del partido y como se dé el esquema que emplee el profe. Cuando volví, quizás, el esquema volvió al anterior. Yo tengo la experiencia de estar y no estar. Estar en la selecciones es para apoyar. Desde donde yo esté siempre voy a apoyar”, destacó.

En relación a los próximos partidos de roce intercontinental, Edison Flores se mostró convencido de que darán lo mejor de sí para llegar al Mundial Qatar 2022. “Este amistoso va a ser muy importante, nos va a dar muchas respuestas que el profe quiere ver. El partido del domingo va a ser un examen bueno... La presión en la selección siempre hay, en dar una alegría al país… La selección siempre se juega una final en cada apartido y este es el más importante de nuestras vidas de estos últimos años”.

El volante de la selección peruana se refirió a lo determinante que será el próximo partido del 13 de junio frente a Emiratos Árabes Unidos o Australia por el cupo al Mundial Qatar 2022 (Video: Movistar Deportes)

También se refirió a los grandes ausentes de la lista: Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Raúl siempre ha demostrado que en la MLS, en la liga mexicana, está para grandes cosas y también para la selección. Eso de convocar o no convocar, lo decide el técnico. Raúl es una pieza fundamental para nosotros, nos ha acompañado mucho. A Santamaría también que recién fue campeón con su club. Paolo y Jefferson, que se están recuperando al 100%, son jugadores importantes para nosotros”, enfatizó el volante sobre las interrogantes de la prensa nacional en Barcelona.

Edison forma parte de los 28 convocados que se vienen preparando en Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Valles con miras al amistoso. Hoy fue el segundo entrenamiento con la totalidad del plantel. Se realizaron trabajos de ataque y defensa, también fútbol en espacio reducido.

PROGRAMACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA

- Los entrenamientos de la selección peruana son a partir de las 9:00 a.m. de España (2:00 a.m. de Perú).

- El partido frente a Nueva Zelanda se llevará a cabo el domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. de Perú.

- El vuelo a Doha será el viernes 10 de junio.

- Tras conocer a su rival (7 de junio entre Australia o Emiratos Árabes Unidos), Perú quedará listo para el repechaje (13 de junio). Va a la 1:00 p.m. de Perú.

