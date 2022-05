Senamhi: Lima registró temperatura de 9.7 °C. esta madrugada, cifra que no se daba desde 1963

Costa peruana continuará presentando bajas temperaturas nocturnas.

Cifras históricas. En los últimos días, se han reportado las temperaturas más bajas del año, pero también valores que no se presentaban desde, incluso, hace 59 años.

La madrugada del 30 de mayo, Lima Este registró la temperatura mínima de 9.7 °C, valor que no se alcanzaba dese mayo de 1963, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en su cuenta de Twitter.

Lima registró temperatura más baja del año.

Yuri Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, informó que en los meses de mayo, junio y julio el frío en Lima estará por debajo de sus valores normales. Incluso las condiciones frías podrían extenderse hasta agosto o setiembre.

Esto debido a que la temperatura superficial del mar, a lo largo de la costa del Perú, presenta valores inferiores a lo normal, lo que se suma a la influencia de los vientos del sur. Esto generará la sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

EL OTOÑO MÁS FRÍO

El Senamhi informó que continuará el descenso de la temperatura nocturna en la costa norte y centro del Perú.

Aviso meteorológico 102 del Senamhi.

En Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura se prevé neblina en la noche y en las primeras horas del día, incremento del viento y brillo solar durante el día.

El lunes 30 de mayo se prevén temperaturas mínimas entre 15° C y 17° C para Piura, entre 13° C y 16° C para Lambayeque, entre 13° C a 15° C para La Libertad, entre 12° C y 15° C para Ancash y Lima; y entre 7° C a 11° C para Ica.

RECOMENDACIONES DE INDECI

Ante esta situación climática, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha difundido las siguientes medidas de preparación y recomendaciones:

- Evitar la exposición al cambio brusco de temperatura.

- Usar ropa gruesa, térmica e impermeable que cubra todo el cuerpo, guantes y gorros, y proteger a niños y ancianos.

- En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

- Consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío.

- Almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

Asimismo, informa que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

VIENTO EN LA SIERRA SUR

El Senamhi también ha alertado sobre el incremento de viento en la Sierra Sur, calificando el nivel de peligro color naranja. Las regiones afectadas con las ráfagas de viento y la sensación de frío durante el día son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Aviso meteorológico 103 del Senamhi.

LA NIÑA COSTERA

En su último comunicado del 14 de mayo, la Comisión Multisectorial del ENFEN, informó que se dispuso la reactivación del estado de “Alerta de La Niña Costera”, debido a que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 presenta valores por debajo de lo normal y se espera que continúe hasta agosto de 2022.

Asimismo, señaló que estará en monitoreo constante e informará oportunamente la evolución de las condiciones oceánicas - atmosféricas y actualizando las perspectivas. La emisión del próximo informe técnico será el 16 de junio de 2022.

Alerta de la Niña Costera.

