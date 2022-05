Néstor Lorenzo se refirió al momento de Melgar y sus objetivos: “Apuntamos a los dos torneos”

El argentino tiene su primera experiencia como técnico en un club.

FBC Melgar es el mejor equipo de la Liga 1 2022 y a nivel internacional viene dejando muy en alto el nombre del Perú. Uno de los principales protagonistas de este gran momento es el técnico Néstor Lorenzo, que ha formado un gran plantel para disputar ambos torneos y destacar. Luego de la victoria 2-0 sobre Universitario de Deportes, el estratega se refirió a los objetivos del equipo. Además, también habló de cómo llegaron a este último duelo.

“Llegamos con una seguidilla muy grande de partidos. Habíamos pedido cambiar la fecha, pero no se nos otorgó. Tuvimos que salir y se sintió mucho el cansancio, pero creo que el equipo estuvo a la altura y merecido el triunfo. Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme y no tengo más palabras de agradecimiento al grupo porque hoy metieron, corrieron”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Luego se refirió a los objetivos, donde destacó que la finalidad es salir campeón. “ Siempre dijimos que íbamos a apuntar a las dos competencias y nos está yendo bien . Falta mucho, viene lo más difícil en las dos competencias, pero estamos confiados en que este parate nos va a dar un poco de aire para que el equipo llegue de la mejor manera al sprint final. Estando en la punta a esta altura no podemos eludir la responsabilidad que nos toca. Nosotros vamos partido a partido y tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo, y por supuesto el objetivo es llegar lo más alto posible y salir campeón”, expresó.

Melgar FBC se impuso ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la Liga 1 con goles de Luis Iberico y Kevin Quevedo. Con este resultado, el cuadro arequipeño se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, seguido de Alianza Atlético con 28.

ASÍ JUGARÁ LOS OCTAVOS DE LA SUDAMERICANA

El primer partido se jugará en el estadio Deportivo Cali, ubicado en Santiago de Cali, Colombia. Allí, la semana del 29 de junio se conocerá el resultado del cotejo de ida, mientras que la semana del 6 de junio en el estadio Monumental de la UNSA se conocerá el resultado de vuelta.

IDA: DEPORTIVO CALI VS MELGAR

- Semana del 29 de junio

- Estadio Deportivo Cali

- Santiago de Cali, Colombia

VUELTA: MELGAR VS DEPORTIVO CALI

- Semana del 6 de julio

- Monumental de la UNSA

- Arequipa, Perú

Melgar conoció a su rival en octavos de final de la Sudamericana: Deportivo Cali

NÉSTOR LORENZO SEGUIDO POR COLOMBIA

“En julio nombran a Néstor Lorenzo, anótelo de una vez, y en septiembre debuta como técnico de la selección de fútbol de Colombia. Al no ser que Pep Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Jurgen Klopp para que dirija gratis a la selección Colombia, que Marcelo Bielsa diga ‘voy a darle una mano a los colombianos’, que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia, que recusite Johan Cruyff y sea técnico de Colombia. Al no ser que pase todo eso, en septiembre debuta (Lorenzo) oficialmente como técnico de la selección Colombia”, comentó el periodista deportivo Jorge Bermúdez en el programa Fútbol Show del páis vecino.

En programas de fútbol de Colombia hablan de que el argentino, actual técnico de Melgar, debutará en septiembre con la selección 'cafetera'. VIDEO: ESPN.

