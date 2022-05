Jean Ferrari pide paciencia a hinchas tras derrota de Universitario en Arequipa: “Esto es un proceso”

El cuadro merengue perdió 2-0 frente a Melgar en Arequipa

Tras el triunfo de Melgar ante Universitario por 2-0 en el Monumental de la UNSA por la jornada 16 del Apertura, el administrador del club crema, Jean Ferrari, se pronunció en sus redes sociales pidiendo paciencia a los hinchas bajo el sustento de que los resultados actuales son parte de un proceso.

“Entiendo que se olvide rápido, pero es momento de recordar que este proyecto deportivo empezó recuperando puestos el 2021. Lamentable lo de Gregorio y fuimos corrigiendo en el camino, seguimos en esa línea y la prox semana anunciaré al GD. Este es un proceso q dará resultados, paciencia”, expresó Ferrari.

Este mensaje del administador de Universitario de Deportes no cayó bien en todos los hinchas del club, quienes lamentaron que no haya ninguna autocrítica por la campaña que está haciendo el equipo en el torneo apertura de la Liga 1, donde marcha octavo en la tabla de posiciones con 25 unidades y se aleja del objetivo de tener un título.

“Pero entonces nunca harás autocritica? Se te aplaude cuando haces las cosas buenas, también sal y afronta las cosas malas que han hecho como Administración”, refutó un hincha de Universitario.

“Buenas noches Sr. Jean Ferrari. Soy socio adherente e hincha crema de siempre y con todo respeto le digo que la mayoría de los jugadores que nos representan en el equipo no merecen estar en la U. Ud. debería ingresar a ese camerino y tomar cartas en el asunto”, dijo otro.

“Esperamos que tu proyecto apunte a largo plazo e incluya autocritica. Le renovaron a jugadores que habían probado ya su mediocridad y ficharon extranjeros que no son refuerzos. Valoramos lo que hacen en el ámbito legal y financiero pero en lo deportivo se han equivocado y mucho”, entre otras anotaciones de los hinchas.

Con la derrota ante Melgar, Universitario suma su primera derrota tras el clásico del pasado abril con el 1-4 ante Alianza Lima en el estadio Monumental. Posterior a la goleada de local, Universitario obtuvo:

- Empate (1-1) frente a Sport Boys

- Triunfo (0-1) frente a Atlético Grau

- Triunfo (3-1) frente a Alianza Atlético

- Empate (0-0) frente a Carlos A. Mannucci

- Empate (1-1) frente a Sporting Cristal

Los últimos cinco resultados, junto a la nueva y determinante derrota en Arequipa, indican que el cuadro crema no ha direccionado sus esfuerzos hacia el triunfo definitivo de esta primera parte del torneo local.

De parte de los hinchas, se espera un conjunto de cambios pensados desde la directiva en torno a la no renovación de ciertos jugadores, la no contratación de futbolistas extranjeros que arriesguen la economía del club y que no cubran las expectativas en el campo de juego. También, que se le dé la oportunidad a los canteranos, las nuevas generaciones de la plantilla merengue que, sin duda, podrían sorprender y aportar en el juego.

PARTIDOS PENDIENTES

- Sport Huancayo vs Universitario: domingo 26 de junio a las 3:30pm

- Universitario vs UTC Cajamarca: domingo 3 de julio (hora por definirse)

