Néstor Lorenzo tras hazaña con FBC Melgar en Copa Sudamericana: “El equipo ha logrado una mística ganadora”

El 'Dominó' sumó 12 puntos en el grupo B de la Copa Sudamericana.

FBC Melgar logró una hazaña inolvidable este jueves 26 de mayo. El cuadro de Arequipa llegaba con pocas chances y no dependía de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana en la última fecha del grupo B. Sin embargo, se esforzó y al final obtuvo como recompensa al pase a la siguiente instancia. Uno de los principales protagonistas fue el técnico Néstor Lorenzo, quien habló en conferencia de prensa.

“El equipo ha logrado una mística ganadora. Les dije que yo creía en los milagros, pero esto no lo era. Hoy salieron a ganar y fue así. Era un grupo muy parejo, pero creo que a lo largo de toda la fase se hizo justicia y clasificó FBC Melgar que fue el mejor ”, comentó el estratega argentino desde el estadio Monumental de la UNSA, donde vencieron 3-1 a Cuiabá.

Por otro lado, no pudo dejar de lado el duro momento que vive el fútbol nacional a nivel internacional y contó lo que trabajaron para poder competir. “Es difícil. Hay mucho por mejorar en el fútbol peruano, la estadística no miente, nos cuesta mucho salir y competir en otros países, con otra intensidad y canchas. Se ha trabajado muchísimo en eso desde que llegamos, tratamos de ser un equipo intenso”, expresó el estratega que tiene su primera experiencia al mando de un club.

Finalmente, envió un mensaje a las autoridades del fútbol peruano con el objetivo de que se preocupen más por las divisiones inferiores. “No me canso de repetir la situación que está viviendo el fútbol de menores en Perú. Hace dos años que los chicos de FBC Melgar no pueden competir ni en reserva ni categorías inferiores y esto es un daño muy grande al desarrollo de los jóvenes”, sentenció.

FBC Melgar dejó afuera del grupo B a Racing Club de Argentina, Cuiabá de Brasil y River Plate de Montevideo, siendo el único equipo peruano en clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y acompañado de solo clubes brasileños (5) y argentinos (2). Ahora esperará a conocer a su rival este viernes 27 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

El ‘Dominó' cerró su participación en la fase de grupos con 12 puntos, sumando cuatro victorias y dos derrotas. Además, 10 goles a favor y seis en contra. Solo perdió en su visita a Brasil y Argentina. Los ‘arequipeños’ a través de sus logros deportivos sumaron un total de USD 1.625 millones de dólares.

PREMIOS DESDE OCTAVOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Octavos de final: USD 500 mil dólares.

Cuartos de final: USD 600 mil dólares.

Semifinales: USD 800 mil dólares.

Subcampeón: USD 2 millones de dólares.

Campeón: USD 5 millones de dólares.

NÉSTOR LORENZO SEGUIDO POR COLOMBIA

“En julio nombran a Néstor Lorenzo , anótelo de una vez, y en septiembre debuta como técnico de la selección de fútbol de Colombia. Al no ser que Pep Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Jurgen Klopp para que dirija gratis a la selección Colombia, que Marcelo Bielsa diga ‘voy a darle una mano a los colombianos’, que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia, que recusite Johan Cruyff y sea técnico de Colombia. Al no ser que pase todo eso, en septiembre debuta (Lorenzo) oficialmente como técnico de la selección Colombia”, comentó el periodista deportivo Jorge Bermúdez en el programa Fútbol Show del páis vecino.

En programas de fútbol de Colombia hablan de que el argentino, actual técnico de Melgar, debutará en septiembre con la selección 'cafetera'. VIDEO: ESPN.

