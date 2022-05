Diego Rebagliati alaba triunfo de Melgar en la Sudamericana: “Juan Reynoso sentó la bases para todo lo que se está cosechando”

Diego Rebagliati alaba triunfo de Melgar en la Sudamericana | VIDEO: Movistar Deportes.

Melgar cerró anoche una impecable campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con un 3-1 frente a Cuiabá, se ubicó a la cabeza de la tabla de posiciones del grupo B y con clasificó de manera directa a la siguiente etapa del torneo. La derrota de Racing de Avellaneda ante River Plate de Uruguay confirmó la presencia de los arequipeños en octavos del torneo internacional.

Por ello, en ‘Al Ángulo’, Diego Rebagliati se refirió a las expectativas del ‘dominó’ en su retorno a Perú, pues se tiene que aclimatar rápidamente para la siguiente fecha del torneo local como parte de la jornada 16 del Apertura 2022. “Ojalá que el domingo el estadio esté reventando contra la ‘U’ y empiece a hacer taquilla. Es una de las cosas que le ayudará, porque estoy seguro que el proyecto de Melgar incluye: hacer un complejo deportivo y construir un estadio... Es tan exitoso el proceso, y no es de ahora”, destacó el comunicador.

Tras derrotar 3-1 a Cuiabá, y con la victoria de River Plate ante Racing, Melgar puso su nombre en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Rebagliati consideró que en este proceso Juan Reynoso tuvo mucho que que ver. “En su momento Reynoso sentó las bases para un proceso que hoy es exitoso. Esto no es de un día. Melgar ha variado muchas veces de técnico y no ha estado satisfecho con el técnico que contrató, pero la idea madre, y creo que el punto de partida fue cuando llegó Reynoso y les dijo creo que por acá tienen que ir y siguieron por ese camino, es buscar un técnico con determinada característica y apostaron con Lorenzo que no tenía ninguna experiencia como DT de primera división”.

En cuanto a la evolución deportiva, Rebagliati comentó cuál es el elemento que diferencia a Melgar del resto de equipos. “Cuando se habla en el fútbol de un proceso, a veces se entiende como un técnico determinado. Melgar ha variado muchas veces de técnico, incluso no ha estado satisfecho con el que contrató. Pero la idea madre es buscar técnicos de una determinada característica. Hay una idea”.

Dentro del historial de DT que el Melgar ha tenido entre sus filas figuran Juan Reynoso, quien estuvo al mando durante 3 años y 9 meses (2014-2017) y que, según Rebagliati, fue el responsable de marcar el desarrollo de la plantilla actual y la idea de juego que se maneja.

En las últimas tres temporadas, al mando del ‘Dominó' también estuvieron: Carlos Bustos, destituido del cargo a los casi 9 meses por malos resultados en la liga local en el 2020. En su reemplazo, asumió Marco Valencia por segunda vez tras su primer paso en el corto periodo octubre - diciembre 2019.

Posteriormente, desde la directiva ‘rojinegra’, se decide apostar por Néstor Lorenzo para el 2021. El ex jugador argentino cumplía así con su primer contrato como entrenador de un club, pues su única experiencia en el cuerpo de técnicos fue como asistente en la selección mayor de Argentina (2004-2006), Deportivo Toluca (2007-2008), Tigres (2009) y la selección absoluta de Colombia (2012-2018). Fue la mano derecha de José Pekerman en las 4 escenas internacionales.

Los números de Melgar con Lorenzo se considera más del 60% de efectividad en el ‘proceso’ deportivo, con más triunfos que empates y derrotas, tanto en torneo local como en Sudamericana, siendo su sexta participación en esta competencia internacional y la cuarta consecutiva desde 2019.

Melgar 2-0 River Plate (U): resumen y goles del partido en Arequipa por Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Aunque todavía no se conocen a los rivales directos del cuadro arequipeño en octavos de final de Sudamericana, se espera que las siguientes participaciones sean igual de positivas.

LIGA 1

‘El León del Sur’ se ubica en primer lugar de la tabla de posiciones de la liga peruana, con 14 partidos jugados y 31 puntos acumulados. Su siguiente duelo está programado para el domingo 29 de junio a las 15:30 horas en el Monumental de la UNSA frente a Universitario de Deportes.

Como locales, se estima puedan alcanzar la mayor venta de entradas, lo que no solo sumaría económicamente, sino también a nivel moral. Un triunfo ante la ‘U’ acrescentaría la confianza ganada con la Sudamericana, y seguir afianzándose como candidato a obtener el título local de esta temporada.

Próximos partidos del FBC Melgar:

- Melgar vs Universitario: domingo 29 de mayo (15:30 horas)

- Sport Boys vs Melgar: domingo 19 de junio (10:00 horas)

- Melgar vs Atlético Grau: viernes 24 de junio (19:00 horas)

- Alianza Atlético vs Melgar: 3 de julio (por definirse)

