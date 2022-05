Selección peruana: conoce los posibles rivales de la ‘bicolor’ para amistoso en España

La selección peruana jugará el repechaje el lunes 13 de junio ante Emiratos Árabes Unidos o Australia. | Foto: FPF

La selección peruana emprendió hace unas horas un vuelo hacia Barcelona, ciudad en donde concentrará poco más de una semana a modo de preparación previo al duelo por el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Nueva Zelanda es el primer rival de la ‘bicolor’ en tierras catalanas, aunque según se pudo conocer, no sería el único, ya que también tendría un amistoso adicional pactado.

Se trataría de un encuentro con el Cornellá o el Sabadell, según informaron los medios ‘Líbero’ y ‘Zona de Gol’. Entre estos dos equipos participantes de la Tercera División del fútbol español, saldría el siguiente contrincante del elenco nacional con la finalidad de tener al plantel completo con el rodaje adecuado para llegar con ritmo y en óptimas condiciones al crucial partido con Emiratos Árabes Unidos o Australia, países provenientes de las Eliminatorias Asiáticas.

¿La fecha? Sería un día después del cotejo ante los neozelandeses, es decir, el lunes 06 de junio y a puertas cerradas. Pero ¿quiénes lo jugarían? Pues los futbolistas que no tuvieron rodaje ante los ‘All-Whites’. Sean los suplentes o los que apenas pudieron ingresar en dicho duelo, tendrán la oportunidad de sumar minutos y cargas en las piernas con miras a la repesca. ¿Y el lugar? En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat, lugar donde la ‘blanquirroja’ llevará a cabo sus entrenamientos en suelo ibérico.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que esta información se da a conocer, ya que a inicios de este mes, el periodista de ESPN Perú, Gustavo Peralta, habló sobre una estricta planificación por parte del comando técnico del combinado peruano, encabezado por Ricardo Gareca, desde la estadía en Barcelona hasta el viaje a Qatar. En ella, incluía la disputa de un amistoso frente a un rival de la localidad para que todos los seleccionados tengan actividad.

“La FPF y el comando técnico han planificado todo tan bien, al detalle. Han cuidado todos los aspectos que no dejan nada al azar. Por ello, se ha decidido que el lunes 6, un día después del Perú vs Nueva Zelanda, en Barcelona se va a jugar un partido a puertas cerradas con los que no tuvieron actividad el partido amistoso . Será contra un equipo local, tal vez de Segunda División. Lo que se quiere es que todos los que integren la selección tengan actividad”, comentó el comunicador.

La 'bicolor' jugará un partido a puertas cerradas con un elenco de Barcelona, aparte del amistoso con Nueva Zelanda. | Video: ESPN Perú

INFORMACIÓN SOBRE CORNELLÁ Y SABADELL

El Unión Esportiva Cornellá es un equipo que milita en la Primera División RFEF (Tercera División) y que en la temporada que acaba de terminar se ubicó en el puesto 14 del grupo 2 con 48 puntos. Estuvo lejos de los 71 puntos que tuvo el líder FC Andorra, escuadra cuyo propietario es el futbolista Gerard Piqué y que subió a la Segunda División.

Por otro lado, se encuentra el Centre d’Esports Sabadell Futbol Club, elenco que se desempeña en la misma categoría que el Cornellá, al igual que el mismo grupo 2. En este caso, el cuadro ‘Saballuts’ acabó en la octava casilla de la tabla con 58 unidades. Tampoco tuvo chances de escalar a la Liga Smartbank.

Como se puede comprobar, ambos equipos llegarán con rodaje y tras una extensa campaña que tuvo 38 jornadas. Por el momento, no se sabe cuál se medirá con los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca, pero sí es válido mencionar que los dos estuvieron emparejados en el mismo grupo con equipos de cierta relevancia como el Real Madrid Castilla, el Barcelona B, el Sevilla Atlético, el Villarreal B, entre otros que son filiales de los equipos de LaLiga española.

Un partido entre el Cornellá (equipo verde) y Sabadell (equipo blanquiazul). | Foto: UE Cornellá

