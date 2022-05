¿Perú o Austria?: Críticas por bandera roja y blanca colgada en la vía pública

¿Perú o Austria?: Criticas por bandera roja y blanca colgada en la vía pública | FUENTE: @JackyMc10

La bandera del Perú volvió a estar en boca de todos luego de ser confundida con la de Austria. A través de redes sociales, se viralizó un vídeo en donde se ve como cuelgan una larga tela en la Vía Expresa con los colores rojo y blanco, pero en lugar de ser el pabellón nacional, se asemeja a la del país europeo.

“Esta es nuestra bandera bicolor, nuestra bandera madre. No ese trapo de colores que quiere implantar esos terrucos y comunistas infelices. El Perú jamás cambiará la bicolor por nada del mundo, la defenderemos hasta con nuestra vida”, se escucha decir a la usuaria @JackyMc10 mientras graba como colocan en la conocida calle peruana lo que para muchos fue la bandera de Austria.

Tras la publicación de estas imágenes, los comentarios de burlas y críticas no se hicieron esperar. “La bandera que tenemos no debe cambiar, pero al menos háganla como es, no es tan difícil, ni eso pueden hacer bien, esta gente no va a nada”, dijo el internauta registrado como @tellyttt en Twitter.

“¿Usted es de Austria? ¿Nota la diferencia? Y después se preguntan porque tenemos a un mediocre incapaz en el gobierno. Miren a sus detractores”, tuiteó otro usuario en referencia al porqué la oposición no logra vacar a Pedro Castillo de la Presidencia del Perú.

“Nuestra bandera, que yo sepa, tiene las franjas de arriba hacia abajo, es decir en vertical...dividiéndola en tres partes, rojos a los costados y blanco en el centro. Esa bandera que flamean, está con las franjas en horizontal, hasta para eso son malos”, dijo otro crítico.

Cabe destacar que las palabras de la mujer que grababa como colgaban lo que para muchos fue “la bandera de Austria” son en referencia a lo hecho por la congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi, quien envió un documento al presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, solicitando el cambio de los colores y diseños del pabellón nacional.

“Hago traslado de la propuesta ciudadana remitida a mi despacho congresal por el señor Marco Mendoza Huamán [...] por el que propone el cambio de diseño, forma y colores de la bandera del Perú”, precisó Limachi en el documento.

Propuesta de nueva bandera peruana por Marcos Fortunato Mendoza Huamán.

NUEVO DISEÑO

Fortunato Mendoza, natural de Tacna, dio detalles de la definición de los colores de cómo sería la nueva bandera nacional. Según expuso el ciudadano, en vez del blanco, optó por colores que se relacionan más con nuestra geografía: verde significa la selva, el amarillo la tierra, el rojo la costa y el azul el mar.

Además, el autor de este diseño, indicó que se le debería añadir un sol al pabellón para representar lo que significó un dios para los incas.

El autor de la propuesta, que también ha publicado un libro llamado “Innovemos y enmendemos el color y diseño de nuestra bandera nacional”, es un comerciante de la ciudad de Tacna y desde hace años busca lo que él considera una reivindicación de los colores de la bandera de Perú.

Cabe destacar que la congresista fue declarada persona no grata e indigna de representar Tacna por hacer llegar a esta propuesta. Asimismo, se le prohibió el ingreso al distrito limeño de San Isidro.

“Rechazo, deploro y condeno la antipatriota pretensión de la parlamentaria Nieves Esmeralda Limachi Quispe, de propiciar un proyecto para el cambio de uno de nuestros símbolos patrios más sagrados, la bandera del Perú”, dice el comunicado firmador por su alcalde, Augusto Cáceres Viñas.

Comunicado Municipalidad de San Isidro.

