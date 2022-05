Diego Bertie: ¿Quién es su exesposa y por qué decidieron divorciarse?

Diego Bertie se casó a la edad de 30 años. (Foto: USI)

En los últimos días el nombre del actor Diego Bertie ha sonado con fuerza en los diferentes medios de comunicación, esto a raíz de la entrevista que concedió a Magaly Tv: La firme, donde hablará abiertamente sobre su supuesto romance con el escritor Jaime Bayly.

Ellos fueron vinculados sentimentalmente luego que el conocido presentador de televisión diera a entender en su libro ‘No se lo digas a nadie’ que mantuvo un amorío con un galán de telenovelas.

Aunque Diego Bertie nunca lo desmintió de manera tajante, señaló en su momento que Jaime Bayly fue parte de su pasado y en algún momento fueron amigos, pero que la amistad que tuvieron no fue tan fuerte debido a que se dejaron de frecuentar al poco tiempo.

“ No cuento mis intimidades en la televisión, será estilo de él. Que hable lo que le da la gana, no somos amigos, hace mucho que no lo veo y no tengo ganas de verlo tampoco ”, indicó al dominical Panorama.

A raíz de ello, muchos han recordado que el actor peruano en algún momento estuvo casado y hasta tuvo una hija. Aquí te contaremos quién es la exesposa de Diego Bertie.

¿QUIÉN ES VIVIANA MONGE?

A la edad de 30 años, Diego Bertie se casó con la psicóloga limeña Viviana Monge. Ellos se conocieron en una playa de Ancón, un conocido balneario peruano. Ella lo fue a ver a sus obras de teatro y con el pasar de los años nació el amor, al punto que en 1997 se casaron.

El actor nunca habló sobre su vida íntima, siempre las conversaciones que tuvo con la prensa fue para hablar sobre su trabajo, nunca sobre su vida familiar. “ No tengo muchos trapitos que sacar y si los hay, son míos, no me gusta exhibirlos ”, dijo.

Producto de su matrimonio, en el año de 1999, nació su única hija Aíssa. En el año 2004 se divorcio y los motivos se desconocen hasta la fecha, pues nunca ha querido comentar sobre su vida privada.

Le gusta la música, entiende de música y tiene un par de discos grabados, pero también acepta que no es un gran cantante y que el canto le sirve como un apoyo para su trabajo actoral que le permite ser más versátil y multifacético.

Diego Bertie y Viviana Monge en el día de su matrimonio.

POLÉMICA COLUMNA DE JAIME BAYLY

En junio del 2007, Jaime Bayly escribió una columna en la que vuelve a mencionar como protagonistas a un actor y un escritor, en clara referencia a él y Diego Bertie.

“ El escritor escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero, cuando el libro es publicado, mucha gente en su país reconoce al actor y al escritor. (...) El actor se siente traicionado, todos saben o sospechan que fueron amantes. El escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y reconoce que le gustan los hombres. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres”, dice.

