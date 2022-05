Diego Bertie lo contará todo sobre Jaime Bayly en entrevista exclusiva con Magaly Medina

Diego Bertie hablará por primera vez sobre Jaime Bayly en el programa de Magaly Medina. (Fotos: Instagram)

Este jueves 26 de mayo, Magaly Medina aprovechó los minutos finales de su programa de espectáculos para anunciar que el actor Diego Bertie le concedió una entrevista exclusiva, donde no solo hablará sobre su nueva puesta en escena, sino también sobre un tema del que jamás quiso hablar abiertamente: su supuesto romance con el periodista Jaime Bayly.

“Antes de irnos tengo que decirles que Diego Bertie nos ha dado una entrevista donde habla de un tema que creo que se negó a hablar por años: el tema Jaime Bayly”, reveló la ‘Urraca’.

De acuerdo a la conductora, el actor nacional decidió hablar por primera vez sobre los rumores que lo han perseguido desde hace muchos años, ya que Jaime Bayly ha dejado entrever en más de una oportunidad que tuvieron un romance.

“Él rompe su silencio sobre este tema justamente cuando a partir de mañana empezará sus presentaciones en La Estación de Barranco, mañana jueves y los tres jueves que siguen él vuelve a la música una vez más y esta vez nos habló sin pelos en la lengua”, precisó la ‘Urraca’.

¿QUÉ PASÓ ENTRE JAIME BAYLY Y DIEGO BERTIE?

Las especulaciones iniciaron en 1994, cuando Jaime Bayly publicó “No se lo digas a nadie”, su primera obra de temática homosexual. Muchos creyeron que Gonzalo Gúzman, uno de los protagonistas del libro, era en realidad el actor Diego Bertie. Desde entonces, el artista nacional se mostraba fastidiado cada vez que le mencionaban una supuesta relación amorosa con el periodista.

Eventualmente, el recordado conductor de “El Francotirador” admitió que sí tuvo un romance con Diego Bertie. “Sí, fue una historia muy bonita. Espero que esté bien. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Creo que siempre me va a gustar”, dijo en el 2005, ganándose así su desprecio.

Ambos se enfrascaron en una pelea mediática que duró por años. El músico negó en todo momento las declaraciones del recordado ‘Niño terrible de la televisión’. “Que hable lo que le dé la gana. Hace mucho que no lo veo, tampoco tengo ganas de verlo. Que siga hablando en su programa y yo sigo haciendo mis cosas”, decía.

En el 2007, Jaime Bayly volvió a avivar la polémica cuando escribió una columna en el diario Correo, titulada “El actor y el escritor”. En las líneas, el periodista contó todo lo que pasó entre un “escritor” y “un actor famoso que salía en telenovelas”, que se volvieron amigos, amantes y finalmente desconocidos.

“Se ven muy tarde en la noche, después de trabajar, después de estar con sus novias. El escritor se muda a una ciudad más fría. No quiere volver a la televisión. Escribe sobre el amor a los hombres. Escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero cuando el libro es publicado, mucha gente reconoce al actor y al escritor. Todos saben o sospechan que fueron amantes, el escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree”, escribió.

“El actor se esconde, niega todo. Odia al escritor, al que considera... traidor. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres. El escritor va a un programa, le preguntan por el actor. Dice que fueron amantes, que lo extraña. El actor dice que no quiere ver más al escritor, que nunca fue su amigo muy íntimo, ni nada. El escritor enciende la televisión y su novio le dice ‘Qué raro. No tiene huevos para salir del closet, pero sí para hacer un comercial de detergentes’”, fue otro extracto de su columna.

Diego Bertie protagonizó un comercial de detergente en el 2007.

En el 2008, en una entrevista entre Jaime Bayly y Magaly Medina, el novelista peruano volvió a referirse al tema; sin embargo, esa vez fue mucho más mordaz.

“Me duele la duplicidad moral. En general me lastima que un gay sea tan cobarde y traidor porque no dice su verdad. Sé que es su vida privada, pero yo soy un escritor y puedo hablar y escribir de con quién me acuesto. Si Diego se mete al closet, yo no me voy a meter con él”, señaló años atrás.