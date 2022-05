Carlos Cáceda advierte cuidado ante Deportivo Cali por octavos de Copa Sudamericana: “Será muy duro”

El arquero no fue convocado por Ricardo Gareca para la repesca mundialista. Foto: Liga Profesional.

FBC Melgar avanzó a los octavos de final en un cierre del grupo B de la Copa Sudamericana para la historia. Los ‘rojinegros’ consiguieron la hazaña en la última fecha y este viernes conocieron al rival que enfrentarán, el Deportivo Cali de Colombia. El rival llega de la Copa Libertadores y no será sencillo enfrentarlo en partidos de ida y vuelta. Así lo reconoció Carlos Cáceda, que también habló de la selección peruana y las fortalezas del ‘Dominó'.

“Deportivo Cali es un rival muy duro, muy difícil , pero sabemos que, si nosotros hacemos las cosas bien, lo que el profesor nos pide dentro del campo, podemos hacerle buena pelea y por qué no clasificar. Así como se soñó que podíamos clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana, por qué no podemos ganar”, comentó el guardameta en entrevista con GOLPERU.

Por otro lado, se refirió a lo que vienen haciendo bien en el torneo “Estamos siendo muy sólidos atrás. Atacamos 11, pero defendemos 11 también. Tenemos que ir paso a paso. A veces se nos pasa por la cabeza que podemos ser campeones, pero con calma”, expresó.

Finalmente, habló de la selección peruana, que está cerca de disputar el repechaje rumbo a Qatar 2022. “Siempre tengo la ilusión de volver a la selección peruana. Le deseo lo mejor a mis compañeros en el repechaje. Siempre entreno pensando en ser convocado”, dijo el arquero. Ricardo Gareca llamó a Ángelo Campos, José Carvallo y Pedro Gallese en esta ocasión.

FBC Melgar llegó a esta instancia luego de alcanzar el primer puesto del grupo B de la Copa Sudamericana, dejando afuera a Racing Club de Argentina, Cuiabá de Brasil y River Plate de Uruguay. Los ‘arequipeños’ sumaron doce puntos luego de cuatro victorias y dos empates. La ‘Academia’ hizo la misma cantidad de puntos, pero se quedó afuera por diferencia de goles.

El ‘Dominó’ cerró su participación en la fase de grupos con 12 puntos, sumando cuatro victorias y dos derrotas. Además, 10 goles a favor y seis en contra. Solo perdió en su visita a Brasil y Argentina. Los ‘arequipeños’ a través de sus logros deportivos sumaron un total de USD 1.625 millones de dólares.

PREMIOS DESDE OCTAVOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Octavos de final: USD 500 mil dólares.

Cuartos de final: USD 600 mil dólares.

Semifinales: USD 800 mil dólares.

Subcampeón: USD 2 millones de dólares.

Campeón: USD 5 millones de dólares.

CÓMO LLEGA EL RIVAL

Deportivo Cali arrancó bien la Copa Libertadores, incluso siendo líder del E de la Copa Libertadores. Sin embargo, fue cayendo conforme pasaron los partidos y terminó siendo el tercero del grupo por detrás de Corinthians de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Tenía chances hasta la última fecha de pasar a octavos, pero terminó perdiendo 1-0 ante los ‘Xeneizes’ y se quedaron el premio consuelo de la Copa Sudamericana.

Su técnico es el venezolando Rafael Dudamel, técnico de selección hace poco. Tiene figuras de la talla de Teo Gutiérrez, Agustín Vuletich, Guillermo Rodríguez, pero en el Torneo Apertura de Colombia terminó en penúltimo y las sensaciones para lo que resta del año no son las mejores. Eso sí, en el torneo internacional no perdió nunca de local: victoria ante el cuadro argentino, ante Always Ready de Bolivia y empate ante el ‘Timao’.

FECHAS Y ESTADIOS PARA LOS OCTAVOS

IDA: DEPORTIVO CALI VS MELGAR

- Semana del 29 de junio

- Estadio Deportivo Cali

- Santiago de Cali, Colombia

VUELTA: MELGAR VS DEPORTIVO CALI

- Semana del 6 de julio

- Monumental de la UNSA

- Arequipa, Perú

