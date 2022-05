¿Carlos Bustos sigue en Alianza Lima? La respuesta del club respecto al futuro del técnico

El gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, salió al frente de la dolorosa situación que se suscitó tras la aparatosa goleada 8-1 sufrida ante River Plate por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El directivo reconoció que puso su cargo a disposición y se refirió a la continuidad del técnico argentino Carlos Bustos.

El gerente de la institución blanquiazul calificó de “vergonzoso” el resultado ante River y optó por pedir perdón a los fanáticos del club por el abultado marcador. No obstante, ponderó lo mostrado por el equipo en los duelos anteriores de la Libertadores.

“Ha sido vergonzoso lo que sucedió. Hay dos evaluaciones: los primeros cinco partidos en donde sí competimos y luego el partido ante River Plate que no tiene justificación alguna. Le pido disculpas a los hinchas”, apuntó Bellina en declaraciones a Rpp.

Seguido, el encargado de la parte deportiva del club fue prudente para informar sobre el futuro en el cargo del estratega Carlos Bustos. Por el momento, aseguró que no hay cambios, pero mencionó que al final del primer torneo del año se analizará el balance de los resultados.

“Hoy por hoy, no se ha tomado ninguna decisión sobre el profesor Carlos Bustos. Seguirá siendo técnico de Alianza Lima, pero todos seguimos bajo evaluación y veremos qué pasa al final del Torneo Apertura”, agregó.

José Bellina también mencionó que tras la goleada en Buenos Aires puso su cargo a disposición y como consecuencia la plana de directivos está en evaluación.

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, analizó la gestión del 2022 en el 2022

En otro momento, profundizó sobre el análisis de la performance de su gestión y la campaña de Alianza Lima en el 2022.

“Cuando iniciamos este proceso, evaluamos a todos los jugadores en más de un contexto: torneo local, Libertadores, etc. Sabemos que tenemos que tomar decisiones importantes para cambiar esto”, dijo el directivo del club de La Victoria.

Bellina también se refirió a los refuerzos del plantel y los objetivos fallidos que se habían trazado en la competición internacional.

“Es difícil decir si Alianza se reforzó bien o no. Quisimos mantener una base y una estructura. Ha habido jugadores que han rendido de una manera distinta y bueno, no estuvimos a la altura de la Copa. Pensamos que mínimo con este plantel, podríamos pelear clasificar a la Sudamericana. Claramente no fue el caso. Aceptamos los errores y tenemos que corregirlos”, concluyó.

