Aseguran que Néstor Lorenzo, técnico de FBC Melgar, dirigirá a Colombia desde julio

El argentino ya estuvo seis años en la selección colombiana como asistente técnico de Pékerman. Foto: Copa Sudamericana.

Néstor Lorenzo se hizo un nombre ya en el fútbol peruano tras consagrarse como el técnico que clasificó por primera vez a octavos de final de la Copa Sudamericana a un equipo peruano. FBC Melgar dejó afuera a un club argentino, otro brasileño y un uruguayo, y todo de la mano del estratega argentino, quien tiene su primera experiencia como DT. Su gran momento es visto desde afuera y, según informan desde Colombia, será el técnico de la selección ‘cafetera’ desde julio.

El que dio la información fue el periodista Jorge Bermúdez en un programa deportivo de la cadena internacional ESPN. El panelista brindó la noticia y aseguró que en ese mes se habrá finiquitado todo entre el argentino y la Federación Colombiana de Fútbol. Además, que habrá un amistoso en septiembre y que allí debutará el actual técnico del cuadro ‘rojinegro’.

“ En julio nombran a Néstor Lorenzo , anótelo de una vez, y en septiembre debuta como técnico de la selección de fútbol de Colombia. Al no ser que Pep Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Jurgen Klopp para que dirija gratis a la selección Colombia, que Marcelo Bielsa diga ‘voy a darle una mano a los colombianos’, que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia, que recusite Johan Cruyff y sea técnico de Colombia. Al no ser que pase todo eso, en septiembre debuta (Lorenzo) oficialmente como técnico de la selección Colombia”, comentó el panelista en el programa Fútbol Show del páis vecino.

Es importante resaltar que Néstor Lorenzo ya estuvo presente en la selección colombiana, pero fue como asistente técnico de José Pékerman durante seis años (2012 al 2018). Matías Almeyda, Gustavo Alfaro, de la misma nacionalidad, también están en carpeta del país que tiene presencia en seis mundiales.

Desde Perú aún no se han pronunciado y por ahora están en plena celebración por la clasificación a la siguiente fase del torneo Conmebol. El ‘profesor’ dio una conferencia de prensa este jueves tras derrotar 3-1 a Cuiabá en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, y no tocó el tema en ningún momento. Este viernes conocerá a su rival en octavos de final y a finales de junio disputará los partidos de ida y vuelta.

El cuado ‘Dominó' también es el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y claro candidato a llevarse el título. Solo quedan cuadro fechas por jugar en el campeonato y este fin de semana se jugará la jornada 16, donde los ‘arequipeños’ recibirán a Universitario de Deportes este domingo desde las 3:30 p.m. (hora peruana), uno de los que también tiene chances del trofeo, pero son mínimas.

En programas de fútbol de Colombia hablan de que el argentino, actual técnico de Melgar, debutará en septiembre con la selección 'cafetera'.

¿CÓMO QUEDÓ COLOMBIA EN LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022?

Luego de asistir de forma consecutiva a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, la selección colombiana se quedó fuera de la máxima fiesta de fútbol tras quedarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 con 23 puntos, a uno del quinto puesto (Perú). Sumaron cinco partidos ganados, ocho empatados y cinco perdidos. En el proceso estuvo Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda.

