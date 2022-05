Efusiva celebración de Melgar tras vencer a Cuiabá y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022

Jugadores, cuerpo técnico e hinchas de Melgar celebraron clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

Melgar de Arequipa acaba de hacer historia luego de derrotar en casa a Cuiabá de Brasil y asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. Una serie de resultados favorecieron a los ‘rojinegros’ para meterse entre los mejores del continente, lo cual provocó una efusiva celebración, no solo de los jugadores y comando técnico, sino también de los hinchas que se dieron cita en el Monumental de la UNSA.

La emoción se empezó a vivir en los minutos finales. Entre los mismos fanáticos, según lo que se vio por las cámaras de la televisión, mostraron su alegría ante este suceso glorioso para los arequipeños mediante saltos y cánticos. Pero ni bien el árbitro colombiano Jhon Hinestroza hizo sonar su silbato para decretar el final del encuentro, se desató un frenesí en dicho recinto deportivo . Alexis Arias se fundó un abrazo con Bernardo Cuesta, quien a su vez estaba con un miembro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Asimismo, los suplentes del equipo salieron del banco y corrieron para juntarse con el resto de sus compañeros. En eso, se formó un abrazo grupal y un tumulto entre los mismos jugadores, quienes hacían historia. El arquero Carlos Cáceda se mostró muy emocionado ante la felicidad de sus colegas.

De pronto, las cámaras de la TV enfocaron al público y se pudo apreciar a una madre con su bebé cargado en sus brazos. La mujer no fue ajena a esta situación y entonó las canciones que caracterizan al ‘León del Sur’, mientras que el infante estaba vestido con la camiseta del elenco ‘rojinegro’. Luego se vio el efusivo apretón entre Jean Pierre Archimbaud, Jhonny Vidales y un integrante auxiliar del primer equipo.

Pero eso no fue todo, ya que Cuesta se juntó con Leonel Galeano y con Jhonny. Horacio Orzán hizo lo mismo con Cristian Bordacahar. La emoción no paró. En la tribuna, los focos se dirigieron a unos hinchas, quienes portaban la ‘mica’ y besaban el escudo del conjunto peruano. El llanto también se apoderó de ellos, que no podían contener la alegría ante el increíble suceso que había logrado el ‘Dominó'.

Otro llamativo momento lo protagonizaron Cáceda con Bordacahar. Ni bien se miraron las caras, se gritaron de todo con exaltación hasta que el golero se trepó sobre el argentino para continuar con las celebraciones. Luego, el atacante ‘gaucho’ se encontró con Luis Iberico para enfundarse un abrazo. Los cánticos no pararon y conforme pasaban los minutos, los fanáticos en las gradas entonaban cada vez más fuerte cada letra.

Por su parte, Kevin Quevedo, una de las figuras de la noche del elenco nacional, se quitó la camiseta y mostró un polo blanco debajo, en el que se podía apreciar el rostro de, probablemente, un familiar a quien dedica esta hazaña.

Tras derrotar 3-1 a Cuiabá, y con la victoria de River Plate ante Racing, Melgar puso su nombre en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

Y es que los dirigidos por Néstor Lorenzo pasaron por un largo camino en la etapa de grupos para terminar superándola. Pero en esta última fecha no solo tenían la obligación de ganar, sino también que Racing Club cayera contra River Plate de Uruguay, lo cual terminó sucediendo. El cuadro argentino cayó por la mínima en el Cilindro de Avellaneda, lo cual sumado a la victoria de Melgar ante Cuiabá, clasificó a la escuadra nacional al tener mejor diferencia de goles sobre los ‘gauchos’ (ambos con 12 puntos).

DATO:

El cuadro arequipeño también participó en la fase de grupos de la Sudamericana el 2021. En aquella ocasión, compartió etapa con Atlético Paranaense de Brasil, Aucas de Ecuador y Metropolitanos de Venezuela. No obstante, quedaron segundos (10 puntos) por detrás de los brasileños (15). Por lo que en esta ocasión pudieron cobrarse la revancha.

