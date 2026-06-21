¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY? Canal TV en Perú del partido por el Mundial 2026

Uruguay se prepara para disputar un encuentro decisivo frente a Cabo Verde hoy, domingo 21 de junio, en el marco del Grupo H del Mundial 2026. El equipo sudamericano todavía no suma victorias en el certamen y necesita sumar tres puntos para acomodarse en la tabla.
¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY en el Mundial 2026?
El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, tendrá amplia cobertura en Perú. Los aficionados podrán ver el partido en señal abierta a través de América TV, disponible en el canal 4 y en el 704 en alta definición. Esta transmisión forma parte de la programación oficial del torneo, permitiendo a los televidentes seguir la acción sin costo adicional.
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Además, quienes prefieran una cobertura total de todos los encuentros del Mundial cuentan con DirecTV, que ofrece la transmisión integral en su señal para suscriptores en Perú y en toda Sudamérica. Para los usuarios que optan por ver el torneo desde dispositivos móviles o computadoras, la plataforma DGO brinda acceso en streaming, adaptándose a diferentes preferencias y necesidades de conectividad.
Quienes buscan información detallada y actualizaciones en tiempo real pueden recurrir a Infobae Perú, que realizará el seguimiento minuto a minuto del partido. El medio proporcionará la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de los demás partidos tanto del grupo como del resto del campeonato.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?
El enfrentamiento entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026 se disputará hoy, domingo 21 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario con capacidad para 65.326 espectadores. El recinto será el punto de encuentro para ambos seleccionados en una jornada clave del torneo.
El inicio del partido varía según la región: En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo comenzará a las 17:00 horas. Quienes sigan el encuentro en Chile, Bolivia o Venezuela podrán verlo a partir de las 18:00 horas. En tanto, para el público de Brasil, Argentina y Paraguay, el inicio está previsto para las 19:00 horas.
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¿Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde al choque?
Uruguay llega al duelo contra Cabo Verde tras un empate frente a Arabia Saudita, resultado que dejó sensaciones encontradas en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. El seleccionado sudamericano fue superior en el desarrollo, pero no pudo traducir esa ventaja en una victoria, lo que le añade presión para el próximo compromiso.
El partido ante los ‘tiburones azules’ adquiere así un carácter clave, ya que los ‘charrúas’ parten como favorito en los pronósticos y se encuentra prácticamente obligado a sumar tres puntos. Esta necesidad se potencia por el hecho de que el último encuentro del grupo será ante España, uno de los rivales más exigentes del Mundial.
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Por su parte, Cabo Verde sorprendió en su debut al igualar ante España, candidata al título, y demostró capacidad para competir ante selecciones de mayor tradición. El equipo africano, debutante en la Copa del Mundo, mostró determinación para contener a la Furia Roja y ahora busca repetir esa solidez frente a Uruguay.
El avance del Grupo H está marcado por la paridad: tras la primera fecha, los cuatro equipos suman un punto y presentan la misma diferencia de goles. La igualdad de condiciones aumenta la tensión de esta segunda jornada, donde cada resultado puede modificar el panorama del grupo.
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