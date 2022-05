Alianza Lima: los memes de la escandalosa goleada ante River Plate por Copa Libertadores

Memes tras la abultada derrora de Alianza Lima a manos de River Plate.

Una derrota histórica. Luego de la paliza que River Plate le propinó esta noche a Alianza Lima —perdió por 8-1 en Argentina por la fase de grupos de la Copa Libertadores—, el equipo blanquiazul se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales. Aunque es una derrota dura que enrostra a los peruanos sobre el mal momento del fútbol nacional, igual hubo espacio para dejar de lado la tristeza.

En Twitter, Facebook e Instagram varios usuarios se las ingeniaron para tratar de sacar una sonrisa en medio de la desolación que retrata esta derrota y sobre la cruda realidad de todos los clubes peruanos en torneo internacionales. Es por eso que a continuación les presentamos los mejores memes de esta esta noche infausta para la blanquiazul.

Con esta derrota, ya son 29 partidos que los aliancistas no conocen la victoria en la Copa Libertadores . Un dato histórico no menor que señala no solo a los íntimos, sino a un país que pretende estar en su segunda Copa Mundial consecutiva.

Sin embargo, más allá de los buenos comentarios hacia la selección de Gareca, también es cierto que no se puede pretender asistir a una contienda mundial de selecciones, si se tiene una liga nacional bastante mala.

La tragedia aliancista no debe ser desentendida por ningún equipo y menos por la Federación Peruana de Fútbol: es la peor racha en la historia de la Conmebol. No es poco. Es mucho mal fútbol para una nación que pretende ser mundialista.

Esta es una llamada de atención para los dirigentes de los diferentes equipos nacionales (a pesar que Melgar no tuvo una mala actuación en la Sudamericana, también es cierto que ningún equipo dio la talla en las diferentes contiendas de clubes), no basta con ganar en la liga local, no basta con ser punteros, campeones o, peor, bicampeones, si no te haces respetar en el extranjero. Si no demuestras que vienes de un país como el Perú: un histórico en el fútbol sudamericano.

Alianza Lima fue humillado y perdió 8-1 ante River Plate por Copa Libertadores / (Redes)

(Facebook)

(Redes)





(Twitter)

(Twitter)

(Facebook)

(Twitter)

(Facebook)

(Facebook)

ÁLVAREZ EN ESTADO DE GRACIA

Por un lado, esta es la peor goleada que ha sufrido Alianza Lima en su historia. Pero por el lado de los platenses fue una fiesta que tuvo a Julián Álvarez como la indiscutible figura con 6 goles anotados. Un récord para el goleador de River, claro está.

Santiago Simón (53′) y Elías Gómez (79′) completaron una noche gloriosa (una más) para un River Plate que se consagra como uno de los mejores equipos de la historia argentina, este equipo copero de Marcelo Gallardo que no se cansa de ganar y que mete miedo a cualquier equipo del mundo.

Bien por River. Mal por Alianza o, mejor dicho, mal por el Perú. Ningún equipo ganó este año en la Copa. Ni Vallejo, Ni Cristal ni mucho menos Alianza Lima han podido ganar un solo partido. Lavandeira hizo el gol de penal para el descuento.

