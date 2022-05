Periodista de DIRECTV indignado con escandaloso resultado de Alianza Lima: “Van a querer arreglarlo presentando a Paolo Guerrero”

Rodrigo Morales indicó que Alianza Lima parchará el presente presentando a Paolo Guerrero.

En una noche trágica, Alianza Lima fue humillado por River Plate en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El equipo de Carlos Bustos recibió 8 goles en uno de los resultados más dolorosos para el hincha ‘blanquiazul’. La escena, claro, dio mucho que hablar en la prensa nacional.

Rodrigo Morales, por ejemplo, dio con palo al plantel por falta de “amor propio” durante los 90 minutos de juego en el Monumental de Buenos Aires. Asimismo, culpó al Fondo Blanquiazul’ por esta desastrosa campaña a nivel internacional: 29 partidos sin conocer la victoria.

“El que ha dado un papelón hoy es Alianza Lima, no el fútbol peruano. En general hicimos una mala Copa Libertadores: de 16 partidos no ganamos ninguno. Pero 8 goles no te hacen”, arrancó indignado el periodista de DIRECTV Perú.

“Lo de Alianza Lima hoy fue patético. Ni una muestra de amor propio. Hoy dieron vergüenza. Y esto tiene nombre y apellido, se llama ‘Fondo Blanquiazul’. No van a borrar lo del 2020 (descenso) ni tampoco lo de hoy. Lamentablemente es así”, continuó.

Rodrigo Morales apareció indignado tras abultado resultado de Alianza Lima en Copa Libertadores 2022. (Video: DIRECTV).

“¿Y sabes cómo van a tratar de arreglarlo? Seguramente anunciando a Paolo Guerrero. Será para parchar todo. Para ponerlo al lado de Jefferson Farfán. Ya, ¿y? Se juntarán para la foto”, apuntó Rodrigo Morales sobre una posible reacción de los dirigentes de Alianza Lima.

“Alguien tiene que salir a dar la cara por esto. Alguien tiene que ser responsable por esto. Y sobre todo, arreglar esta vergüenza. También lo del 2020, que fue nefasto. Y ahora recibiendo la peor goleada del club íntimo”, cerró molesto.

Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores en el último lugar del grupo F con apenas un punto. Sin duda, un duro golpe para uno de los equipos más populares de Perú. Pero tendrán que dar la cara, porque todavía tienen el torneo local.

Como se sabe, los ‘victorianos’ mantiene la lucha por el Torneo Apertura tras 7 triunfos al hilo (3 de ellos con el arco en cero). Con un choque pendiente frente a Sport Huancayo, están a 5 puntos del líder Melgar de Arequipa.

SEGUIR LEYENDO: