Perú Deportes

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 2 - Grupo H del Mundial 2026

La ‘celeste’ deberá batir el arco invicto del popular Vozinha para llevarse los tres puntos del Hard Rock Stadium. Conoce los horarios del duelo

Guardar
Google icon
A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.
A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Uruguay y Cabo Verde se medirán el domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H en la Copa del Mundo 2026. El cotejo adquiere importancia, ya que ambos equipos llegan con un punto tras la primera jornada, lo que mantiene abierta la definición del grupo. A continuación, los horarios del partido según cada país.

Horarios del Uruguay vs Cabo Verde

El encuentro, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, está programado para las 17:00 horas de Perú, 19:00 horas de Uruguay y 21:00 horas de Cabo Verde. En otros países, el partido comenzará a las 16:00 horas de México; 17:00 horas de Colombia y Ecuador; 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y 19:00 horas de Brasil, Argentina y Paraguay.

PUBLICIDAD

Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde: canal TV

La transmisión en Perú y el resto de Latinoamérica estará disponible por televisión por cable a través de DSports, y por streaming en DGO y Disney+.

En Uruguay, el partido comenzará a las 19:00 horas y se podrá ver en Canal 5 (señal abierta), en DSports (televisión por cable) y vía streaming en DGO, Antel TV y Disney+.

En Estados Unidos, la transmisión será por streaming en Peacock Premium y Prime Video.

En España, el encuentro será a las 00:00 horas y estará disponible por BarTV Mundial (televisión por cable) y en streaming a través de DAZN y DAZN Mundial.

PUBLICIDAD

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut

Uruguay igualó 1-1 ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo un inicio flojo y los sauditas aprovecharon para adelantarse con un gol de Abdulelah Al Amri a los 41 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el complemento, Uruguay mostró mayor intensidad y buscó el empate de manera constante. El gol llegó a los 80 minutos, cuando Maximiliano Araújo anotó tras el asedio celeste. En los minutos finales, la ‘celeste’ generó varias ocasiones, pero el arquero saudita Mohamed Al Owaiss sostuvo el empate con intervenciones clave.

El resultado deja a Uruguay con un punto tras un debut complicado, mientras que Arabia Saudita sumó gracias a su solidez defensiva y efectividad en el primer tiempo.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

Cabo Verde logró resultado histórico ante España

Cabo Verde sorprendió en su debut en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a España, uno de los favoritos al título. El equipo africano, dirigido por Bubista, mostró solidez defensiva en Atlanta y logró mantener su arco en cero durante los 90 minutos.

El arquero Vozinha, de 40 años, fue la figura del partido con intervenciones decisivas, especialmente ante remates de Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. España manejó la posesión y generó oportunidades, pero no logró superar el bloque defensivo rival.

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo: la ‘furia roja’ buscó el gol sin éxito y Cabo Verde resistió con orden. Sobre el final, ambos equipos tuvieron ocasiones para romper la igualdad, pero el marcador no se movió. El empate representa un resultado histórico para los africanos en su primera participación mundialista.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

Posibles alineaciones

- Uruguay: Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

- Cabo Verde: Vozinha; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela. DT: Bubista.

Temas Relacionados

Selección de Cabo Verde Mundial 2026Selección de Uruguay Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY? Canal TV en Perú del partido por el Mundial 2026

Los ‘charrúas’ chocarán con los ‘tiburones azules’ en Miami por el Grupo H. El equipo de Marcelo Bielsa está obligado a celebrar su primer triunfo para seguir en carrera en la cita mundialista. Entérate cómo seguir el cotejo

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY? Canal TV en Perú del partido por el Mundial 2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

El cuadro que dirige Roberto Mosquera visitará al conjunto amazónico con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo. Conoce la señal para seguir el compromiso en vivo

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026

La ‘roja’ dejó muy malas sensaciones en su debut. Al no superar a la modesta Cabo Verde, ahora todos los focos están centrados en una recuperación inmediata contra el rival de turno. Conoce las frecuencias de transmisión del choque

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

El segundo compromiso de la ‘Roja’ ante Arabia Saudita llega tras el 0-0 con Cabo Verde y con la tabla igualada, un escenario que convierte cada punto en un factor decisivo para sostener la candidatura

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ intentará sorprender al ‘vendaval de la selva’ para dar un paso grande en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Conoce los detalles del cotejo

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

¿Keiko Fujimori no es peruana?: Antauro Humala lanza acusación y recuerda el caso PPK en las elecciones de 2016

Keiko Fujimori ante su inminente victoria en las urnas: “Con la bendición de Dios y con la unidad nacional saldremos adelante”

Roberto Sánchez reitera que hay una “grave afectación” al proceso electoral en Perú realizado por oficinas consulares

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional: precios y cómo comprar las entradas para su concierto

Daniela Darcourt baila muy cerca de un misterioso joven y Magaly Medina reacciona en vivo: “Besando sapos”

DEPORTES

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY? Canal TV en Perú del partido por el Mundial 2026

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde HOY? Canal TV en Perú del partido por el Mundial 2026

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CNI de Iquitos HOY?: Canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026

¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026