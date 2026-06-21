¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 2 - Grupo H del Mundial 2026

A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Uruguay y Cabo Verde se medirán el domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H en la Copa del Mundo 2026. El cotejo adquiere importancia, ya que ambos equipos llegan con un punto tras la primera jornada, lo que mantiene abierta la definición del grupo. A continuación, los horarios del partido según cada país.

Horarios del Uruguay vs Cabo Verde

El encuentro, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, está programado para las 17:00 horas de Perú, 19:00 horas de Uruguay y 21:00 horas de Cabo Verde. En otros países, el partido comenzará a las 16:00 horas de México; 17:00 horas de Colombia y Ecuador; 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y 19:00 horas de Brasil, Argentina y Paraguay.

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Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde: canal TV

La transmisión en Perú y el resto de Latinoamérica estará disponible por televisión por cable a través de DSports, y por streaming en DGO y Disney+.

En Uruguay, el partido comenzará a las 19:00 horas y se podrá ver en Canal 5 (señal abierta), en DSports (televisión por cable) y vía streaming en DGO, Antel TV y Disney+.

En Estados Unidos, la transmisión será por streaming en Peacock Premium y Prime Video.

En España, el encuentro será a las 00:00 horas y estará disponible por BarTV Mundial (televisión por cable) y en streaming a través de DAZN y DAZN Mundial.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut

Uruguay igualó 1-1 ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo un inicio flojo y los sauditas aprovecharon para adelantarse con un gol de Abdulelah Al Amri a los 41 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami.

En el complemento, Uruguay mostró mayor intensidad y buscó el empate de manera constante. El gol llegó a los 80 minutos, cuando Maximiliano Araújo anotó tras el asedio celeste. En los minutos finales, la ‘celeste’ generó varias ocasiones, pero el arquero saudita Mohamed Al Owaiss sostuvo el empate con intervenciones clave.

El resultado deja a Uruguay con un punto tras un debut complicado, mientras que Arabia Saudita sumó gracias a su solidez defensiva y efectividad en el primer tiempo.

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Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

Cabo Verde logró resultado histórico ante España

Cabo Verde sorprendió en su debut en el Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a España, uno de los favoritos al título. El equipo africano, dirigido por Bubista, mostró solidez defensiva en Atlanta y logró mantener su arco en cero durante los 90 minutos.

El arquero Vozinha, de 40 años, fue la figura del partido con intervenciones decisivas, especialmente ante remates de Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. España manejó la posesión y generó oportunidades, pero no logró superar el bloque defensivo rival.

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo: la ‘furia roja’ buscó el gol sin éxito y Cabo Verde resistió con orden. Sobre el final, ambos equipos tuvieron ocasiones para romper la igualdad, pero el marcador no se movió. El empate representa un resultado histórico para los africanos en su primera participación mundialista.

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Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

Posibles alineaciones

- Uruguay: Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

- Cabo Verde: Vozinha; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela. DT: Bubista.