Will Smith, Lindsay Lohan, Megan Fox, Sting y más famosos de Hollywood que han contado su experiencia con el Ayahuasca

Famosos de Hollywood que aprobado el Ayahuasca.

No solo el famoso actor Will Smith vivió la experiencia del ritual de beber el Ayahuasca, sino también varios famosos que califican esta experiencia como inolvidable. Entre ellos están cantantes y actrices de Hollywood, quienes no han dudado en contar su experiencia.

El Ayahuasca, que es un palabra quechua que significa ‘soga de los espíritus’, es una bebida indígena usada en la medicina tradicional sudamericana y expertos comentan que este brebaje tradicional genera un estado de conciencia alterada, conectando - según dicen - a quien lo bebe con su parte más espiritual.

Aquí algunas figuras:

STING

El vocalista de ‘The Police’ ha confesado varias veces sus experiencias con la raíz alucinógena, una de ellas fue cuando viajó con su esposa a la selva de Brasil.

“Cada hoja, cada flor cada insecto me llamaba. Era una sensación de estar conectado que me fascinó”, escribió embelesado el musico británico en su autobiografía “Broken Music”.

Cantante de 'The Police' probó medicina tradicional en viaje a Brasil. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

OLIVIA NEWTON-JOHN

La actriz del popular film ‘Grease’, Olivia Newton-John viajó a la selva peruana con su esposo, John Estaerling, donde un curandero les dio de beber la medicina tradicional y vivieron toda una tarde

“Realicé el ritual de la ayahuasca y compartí unos días con los indios. Son todos gente maravillosa, Perú es una tierra encantadora”, declaró la famosa interprete.

Olivia Newton vivió experiencia ancestral junto con su esposo. EFE /INTERFOTO. /Archivo

MEGAN FOX

La actriz de Hollywood que ha participado en producciones como la saga de ‘Transformers’, ‘Tortugas Ninja’ y ‘Diabólica, también ha consumido la ayahuasca en un viaje a Costa Rica.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Jimmy Kimmel Live’, la actriz confesó que su primera experiencia no fue tan agradable y que, de hecho, cuando llegó al lugar donde iban a consumirlo se llevó una gran sorpresa.

“Nos fuimos a Costa Rica a tomar ayahuasca en un entorno adecuado con gente indígena. Yo pensaba que iba a ser como un glamping, una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegas ahí y realmente estás en el medio de la selva”, explicó la protagonista de ‘Transformers’.

Megan Fox probó planta en un viaje que hizo con su novio a Costa Rica. REUTERS/Mario Anzuoni

MICHELLE RODRÍGUEZ

La actriz de las sagas de las películas ‘Rápidos y Furiosos’ también experimentó el ritual de Ayahuasca cuando grababa el documental Reality of Truth en Perú.

Michelle Rodríguez confesó que la experiencia la hizo reflexionar sobre la muerte de su compañero de reparto Paul Walker.

“Mi viaje de Ayahuasca me hizo sentir triste… por el hecho de él me que dejo aquí … no era tanto tristeza porque se fue, sino más bien celos porque se haya ido primero”, declaró la actriz.

Actriz Michelle Rodríguez probó el ayahuasca cuando grababa un documental en Perú.

LINDSAY LOHAN

La polémica actriz de Estados Unidos también probó esta bebida ancestral amazónica y en su caso le cambió la vida, y la ayudó a superar duros momentos que vivió. Aseguró que le permitió superar el estrés y los malos momentos que sufrió, entre ellos la pérdida de un hijo.

“Fue muy fuerte para mí, vi pasar mi vida entera, y tuve que soltar todo lo oscuro de mi pasado a lo que me aferraba... desde entonces me siento diferente … ahora soy libre y fresca”, reveló la actriz.

Lindsay Lohan compartió su experiencia y comentó que el ayahuasca le cambio la vida.

WILL SMITH TOMÓ AYAHUASCA Y VIÓ COMO SU CARRERA SE DESTRUÍA

En una de sus últimas entrevistas, Will Smith declaró en el programa “My next guest needs no introduction”, de David Letterman, y contó la vez que tomó Ayahuasca en el Perú y todo lo que le hizo sentir, a tal punto de temer por su carrera.

En esta entrevista, grabada meses antes de protagonizar el escándalo sin prescedentes por golpear a Chris Rock en los Premios Óscar, el actor indicó que “fue la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”.

En su conversación con David Letterman, Smith reveló que luego de beber el Ayahuasca tuvo una visión de que le quitarían su casa, su dinero y su carrera.

“Bebí... y estoy bebiendo sentado allí y de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo, y estaba tratando de agarrar mi dinero, y mi carrera y toda mi vida se estaban destruyendo. Esta es mi miedo, y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar”, contó Smith.

“Escuché una voz que dice: ‘Esto es lo que es, esto es lo que es la p... vida’. Y yo dije: ‘Oh, mier..., y escucho a Willow gritar: ‘Papá, ayúdame, papi, ¿cómo es que no me ayudas?’ Y yo estoy como, ‘No te veo, cariño’”, siguió relatando.

El también productor agregó que tras esta experiencia “Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera y llegué al punto en que me calmé, y la voz todavía está al 100 por ciento; todavía escucho a Willow gritar, mi dinero sigue volando. Pero estoy... totalmente tranquilo, a pesar de que hay un infierno en mi mente”, detalló.

Will Smith dice que vio su carrera destruida cuando tomó Ayahuasca en Perú. El actor calificó esta experiencia como infernal. (Video: Netflix)

EL APRENDIZAJE DEL AYAHUASCA

Will Smith relató que a pesar que sentía mucho temor aprendió una gran lección y comprendió que consciente que todo pasa y podrá manejar cualquier situación.

“Cuando salí de ella, me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo manejarlo”, indicó Will.

“Puedo manejar a cualquier persona que pierda, puedo manejar cualquier cosa que salga mal, puedo manejar cualquier cosa en mi matrimonio”, resaltó el artista.

Agregó que beber el ayahuasca lo ayudó a tener gran confianza en él y que todo estará bien siempre. “Desarrollé una confianza y un amor por mí que nunca tuve. Confío en que estaré bien, pase lo que pase”, resaltó.

Will Smith y su reveladora declaración sobre el Ayahuasca en el programa de David Letterman.

