André Carrillo volvió a los entrenamientos con Al Hilal a poco del repechaje Qatar 2022

La selección peruana recuperó a un futbolista importante en zona de ataque. El técnico Ricardo Gareca puede estar tranquilo, pues André Carrillo superó su esguince en la rodilla y formó parte de la jornada de entrenamientos del Al Hilal. Por lo que, llegará físicamente en óptimas condiciones al repechaje Qatar 2022.

El ‘Flaco’ no había recibido buenas noticias en los últimos días. Primero, se confirmó que Luis Advíncula sufrió un desgarro en la final entre Boca Juniors y Tigres por la Copa de la Liga de Argentina. Por esta razón estaría 15 a 20 días alejados de las canchas. Después, se encendieron las alarmas por Renato Tapia. No obstante, el padre del jugador manifestó que no se trataba de una molestia de gravedad. El ‘Cabezón’ fue el primero en entrenar en España a la espera de sus compañeros.

La ‘Culebra’ hizo trabajos con balón con Al Hilal. Así lo dio a conocer su club mediante su cuenta de Twitter. El peruano no solo apareció en las fotos de la institución árabe sino que informaron de su situación a través de una publicación. “Carrillo y Cuellar participaron en la primera parte de los entrenamientos grupales antes de continuar su programa de rehabilitación”.

Al Hilal tendrá un partido este fin de semana, sin embargo, lo más probable es que André no participe del mismo. Los dirigidos por Ramón Díaz chocarán Abha este domingo 29 de mayo a la 1:00 pm. en Prince Faisal bin Fahd Stadium.

El futbolista ‘incaico’ llegará sin ritmo de competencia. No juega desde la derrota peruana ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Esto ocurrió el 24 de marzo pasado en el estadio Centenario. Fue cambiado a los 65 minutos y en su reemplazo ingresó Santiago Ormeño.

El amistoso con Nueva Zelanda puede ser el único encuentro de Carrillo previo a la repesca internacional. El partido de preparación está programado para el próximo domingo 6 de junio a las 10:30 am. (hora peruana) en el RCDE Stadium.

