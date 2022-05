Ex director ejecutivo de Provías confirma que Juan Silva le presentó a Zamir Villaverde en su despacho

Juan Silva habría presentado a Zamir Villaverde con Exdirector ejecutivo de Provías. Foto: Andina

El exdirector ejecutivo de Provías, José Cortegana aseguró durante su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva le presentó al empresario Zamir Villaverde en su despacho ministerial en setiembre de 2021.

Asimismo, Cortegana comentó que solo se reunió en una oportunidad con Silva y que en ese entonces fue cuando conoció a Villaverde.

“(¿Usted nunca se ha reunido con Juan Silva?) La única vez que tuve oportunidad de conversar con él fue porque él solicito mi presencia el 20 de setiembre. A través de la viceministra me hizo ir a su despacho y ahí es donde tuve la única oportunidad”, respondió ante al grupo de trabajo parlamentario.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre los temas que trataron, Cortegana agrega lo siguiente: “No fue en sí temas, me hizo pasar a su oficina y ahí estaba una persona, que no la conocía en ese momento, y me presentó. Luego tomé conocimiento que era el señor Zamir Villaverde”.

Posteriormente, el exfuncionario de Provías contó que en aquel momento el empresario (Villaverde) estaba intercediendo para efectos de un pago de un laudo arbitral y el entonces titular del Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC) le dijo: “él es el director ejecutivo de Provías, explícale a él” e inmediatamente se dirigió a una reunión.

Asimismo, José Cortegana contó que seguidamente Villaverde le habló acerca de Hugo Trece. “Me dijo del señor Hugo Trece para que se incorpore, para que entre en el cargo de subdirector de conservación vial”, acotó.

DECLARACIONES DEL EXMINISTRO JUAN SILVA

Durante la misma sesión de la Comisión de Fiscalización, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva negó haber sido parte de dicha reunión con Cortegana y Zamir Villaverde, afirmando que no existe registro de que el empresario haya ingresado a su despacho. “Según los registros de asistencia, el señor Villaverde nunca ha entrado a mi despacho, sin embargo, hay acceso que él ha hecho a otras oficinas. En mi despacho no ha habido ningún tipo de reunión con ese personaje” , explicó.

Para continuar con su versión, Silva negó que se haya reunido con Villaverde para designar cargos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas”, indicó.

Juan Silva negó también la versión sobre el supuesto dinero que le habría entregado al presidente Pedro Castillo durante su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios de 2021.

“Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún sol ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Bruno Pacheco fue implicado en un audio donde él y Zamir Villaverde hablan de repartirse cargos en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, así como en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Foto: Andina

Finalmente, el exministro se refirió al audio que implica a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. “Esa conversación es entre dos personas que, a esa fecha, al 26 (de julio de 2021) creo que hablan, yo no sabía, ni había soñado ser ministro. Yo me entero que iba a ser convocado para ser ministro el día 28 (de julio de 2021). Eso que han hablado tienen que probarlo, ver la fuente y demostrarlo. Yo he hecho un tuit ayer donde desconozco y ratifico que es tema no ha sucedido”, indicó.

