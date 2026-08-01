Macla Yamada critica a Mario Irivarren tras enfrentarse con integrante de su producción: “Hay que controlar el ego”

Macla Yamada cuestiona la actitud de Mario Irivarren con la producción de ‘La manada’

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La actriz Macla Yamada emitió una contundente crítica sobre la conducta de Mario Irivarren hacia una de las productoras del programa ‘La manada’, sumándose así a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales tras el episodio ocurrido el jueves 30 de julio. Yamada, conocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, además de su rol como locutora en radio Onda Cero y miembro del pódcast ‘Ouke’, instó públicamente al exintegrante de ‘Esto es Guerra’ a controlar su ego y mejorar su trato con los compañeros de equipo.

El incidente que involucró a Mario Irivarren y Jatziry Abad, productora de ‘La manada’, se convirtió en tendencia luego de que circularan en redes sociales versiones sobre un intercambio incómodo entre ambos. De acuerdo con lo relatado por Macla Yamada en su programa radial del viernes 31 de julio, el conflicto habría surgido a raíz de la supuesta falta de saludo entre Irivarren y parte del equipo tras su regreso de vacaciones. “Mario Irivarren tuvo un cruce de palabras con Jatziry en algún momento. Dicen que han pasado otras cosillas afuera. El meollo del asunto es que, aparentemente, no se saludaron. O entró Mario después de sus vacaciones, cosa que subraya varias veces”, explicó Yamada en su espacio.

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Mario Irivarren se pelea con su productora en pleno programa en vivo. YouTube: 'La Manada'.

Durante su intervención, Yamada remarcó la importancia de mantener el respeto y la cordialidad en el ambiente de trabajo, más allá de las diferencias de carácter o presiones propias de la televisión. “Son tu equipo de trabajo. Finalmente, la gente de trabajo, en cierto nivel, siempre te va a presionar e, incluso, puede llegar a un nivel de estrés, porque así es la chamba”, sostuvo la actriz. También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la situación se trate de una estrategia para captar audiencia: “Ojalá esto no sea un show porque la verdad es que estoy harta. ¿Sabes de qué? De quedar payasa”.

Yamada identificó incomodidad visible entre otros miembros del staff, como Lucho, exintegrante de ‘Ouke’, y Christian, actual productor del programa, quienes, según la actriz, mostraron gestos de desaprobación ante la actitud de Irivarren. “Ves a los tres con cara de ‘Mario, no es el momento’”, acotó en su espacio radial.

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Recomendación a Mario Irivarren

La crítica de Macla Yamada se centró tanto en el fondo del conflicto como en la imagen transmitida por Mario Irivarren al público. En su mensaje recomendó al exchico reality evitar actitudes autoritarias y buscar una mejor gestión emocional frente a situaciones tensas. “Hay que tratar de controlar el ego. Has quedado como una persona que viene de vacaciones y se sienta a mandonear. Si las cosas no salen como tú quieres, (dice) ‘ay, ay, ay’. No tienen por qué soltarse esas canitas al aire”, puntualizó.

La actriz también advirtió sobre los riesgos de emplear este tipo de conflictos como recurso para captar la atención o elevar el rating del programa. “Y si es por rating, hay otras formas, pero no creo que sea por show”, agregó, dejando entrever su escepticismo ante la posibilidad de que todo se trate de una estrategia mediática.

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La actriz y locutora se sumó a las críticas al exintegrante de ‘Esto es guerra’ tras su tenso cruce con la productora Jatziry Abad, instándolo a controlar su ego y mejorar su trato en el programa. Radio Onda Cero.

Las disculpas de Mario Irivarren

El conductor de televisión Mario Irivarren reconoció su error tras protagonizar un tenso intercambio en vivo con una trabajadora de producción durante el programa ‘La Manada’. Al día siguiente, pidió disculpas al público y calificó el episodio como algo que “no se debe ver” en pantalla.

Mario Irivarren se disculpa con trabajadora de producción de su programa tras enfrentarse en vivo un día anterior. La Manada/ YouTube

“Se generó una situación aquí bastante tensa, primero pedir disculpas al público, son cosas que no se deben ver, disculpas por el momento incómodo que se generó”, declaró Irivarren, destacando ante la audiencia la importancia de mantener conversaciones honestas para fortalecer la convivencia laboral y aseguró que los conflictos, si se abordan con diálogo, pueden servir para mejorar el ambiente de trabajo.

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Tras la emisión, el presentador y el equipo conversaron para aclarar diferencias y reafirmar el compromiso con un trato respetuoso. La trabajadora involucrada, Jatziry Abad, intervino más tarde para confirmar que no existen problemas pendientes entre ambos y sorprendió a Irivarren con un presente en vivo, gesto que ayudó a distender el ambiente. El conductor expresó que la experiencia servirá para consolidar relaciones sanas dentro del equipo.

El presentador reflexionó sobre lo ocurrido en el programa, asegurando que los conflictos pueden servir para mejorar el ambiente de trabajo si se abordan con diálogo y apertura. La Manada/ YouTube